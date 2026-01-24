كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مخاطبًا المصريين: من أول ما كنت وزير وحتى الآن، ماعملتش إجراء بفضل من الله، سبحانه وتعالى، استهدفت فيه دماء أحد، والله يشهد على ذلك، يعني همَّ اللي بدؤوا، وافتكروا وأنا باقول كده عشان تفتكروا وتجيبوا البيانات اللي طلعناها.. اقرؤوا البيان بتاع 3 يوليو، وشوفوا كان معمول إزاي، وكله لطف ومحاولة للتوافق والإصلاح، وإننا ندي فرصة لنفسنا تاني لدورة جديدة، مش بحد جديد؛ بل لانتخابات والشعب يقولها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة، اليوم السبت: لما نختلف، خلاص خلوا الشعب يقول وانتخابات تاني، وهل اتقال إن قبله بيوم أو ساعة تم القبض على حد؟ لا والله.. طب حد يقول اللي أنت عملته ده كان أخذ بالأسباب، والمفروض كنت رحت قتلت أو قبضت كده يعني.. أنا إيه اللي دخلني في الحتة دي؟ اللي دخلني فيها الثقة بالله، إني عارف إن المكتوب ماحدش هيغيره ولا هيعمل فيه حاجة، وماحدش يقدر يعمل غير المكتوب، وأنا موجود ماحدش هيقدر يعمل غير المكتوب، وماحدش هيقدر يقرب لمصر غير بالمكتوب، ماحدش هيقدر، بس المهم نكون كويسين، والمهم الأخذ بالأسباب.

وتابع الرئيس: في سيناء همَّ اللي بدؤوا، والقاهرة همَّ اللي بدؤوا، مين اللي ضرب نار؟ مين اللي ولع؟ طيب كان هيتاخد إجراء؟ لا والله، وربنا يشهد على كلامي، ولو كان الناس سكتت، كان هيتعمل انتخابات وينزل فيها الله يرحمه الرئيس مرسي، ولو انتم عايزينه تاني خلاص اسكتوا ما انتم طلعتوا ليه ما خلاص موجود أهوه.. مانجحش خلاص يبقى ماء وجهه مفيش، وماء وجه الناس اللي كانوا موجودين، وربنا يكفيكم شر أعمى البصيرة.

