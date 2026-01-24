إعلان

"أنا مليش ذنب".. السيسي عن إصلاح مؤسسات الدولة: حاولت وبحاول

كتب : محمد أبو بكر

03:30 م 24/01/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه اعتمد على مبدأ التدرج والرفق في تنفيذ خطط الإصلاح لمؤسسات الدولة.

وأضاف الرئيس، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، اليوم السبت: النبي قال برفق.. وأنا كنت مترفق في كل حاجة عايز أصلح قبل ما أهد، وللإصلاح مدى زمني طويل وهناك برنامج أمين ما أمكن.. متطور ما أمكن.. وبه جدارة ما أمكن.. وهدف نبيل أننا نطور مؤسساتنا ونعمل بها إصلاح عميق مع رفق ولين وطولة بال مع المؤسسة القائمة".

وتابع السيسي: "أطلب من كل مؤسسات الدولة أن يكون لديها نقد ذاتي أمين، وكل مؤسسة عارفة كويس أوي اللي جواها مش محتاجة حد يقولها، وإحنا هنموت وهنقابل ربنا وكل واحد فيكم مسؤول على اللي هو كان ماسكه، وكلنا مسؤولين، أنا مليش ذنب أنا حاولت وبحاول في مؤسساتنا".

وتابع مازحًا: "مفيش بيني وبين وزارة الخارجية حاجة.. يعني مش حاقد عليك يا وزير الخارجية.. مش حاقد على القضاء ولا الأزهر.. مش حاقد الشرطة".

عبدالفتاح السيسي احتفالية عيد الشرطة الـ74 عيد الشرطة

