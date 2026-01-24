نجل شهيد للسيسي: "بحبك وعايز أسلم عليك".. والرئيس: طبعًا يا علي
كتب : محمد نصار
الرئيس عبدالفتاح السيسي
شهدت احتفالية عيد الشرطة الـ74، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تكريم الشهيد البطل رامي هلال.
وقال الطفل علي، نجل الشهيد: "هقول للريس بابا وحشني وشكرا".
وأضاف: أنا عايز أشتغل ضابط زي بابا علشان أحمي مصر.. وأنا بحب الرئيس قوي"، ليرد عليه الرئيس السيسي: "أنا اللى بحبك وسعيد بيك".
وطلب نجل الشهيد الراحل، التقاط صورة تذكارية مع الرئيس السيسي، قائلًا: بحب حضرتك أوي وممكن أسلم على حضرتك.. طبعًا يا علي ده أنا اتشرف".
