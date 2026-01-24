إعلان

نجل شهيد للسيسي: "بحبك وعايز أسلم عليك".. والرئيس: طبعًا يا علي

كتب : محمد نصار

12:33 م 24/01/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت احتفالية عيد الشرطة الـ74، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تكريم الشهيد البطل رامي هلال.

وقال الطفل علي، نجل الشهيد: "هقول للريس بابا وحشني وشكرا".

وأضاف: أنا عايز أشتغل ضابط زي بابا علشان أحمي مصر.. وأنا بحب الرئيس قوي"، ليرد عليه الرئيس السيسي: "أنا اللى بحبك وسعيد بيك".

وطلب نجل الشهيد الراحل، التقاط صورة تذكارية مع الرئيس السيسي، قائلًا: بحب حضرتك أوي وممكن أسلم على حضرتك.. طبعًا يا علي ده أنا اتشرف".

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ74

تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي نجل شهيد للسيسي تكريم الشهيد البطل رامي هلال نجل الشهيد البطل رامي هلال احتفالية عيد الشرطة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حسين الشحات يوجه رسالة لـ إمام عاشور والأخير يرد
مصراوي ستوري

حسين الشحات يوجه رسالة لـ إمام عاشور والأخير يرد
شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
اقتصاد

شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
بعد جدل انفصاله عن إيمان الزيدي.. أول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها عبدالمنصف
زووم

بعد جدل انفصاله عن إيمان الزيدي.. أول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها عبدالمنصف
من البنك الذي يقدم أعلى سعر عائد على الشهادات؟
أخبار البنوك

من البنك الذي يقدم أعلى سعر عائد على الشهادات؟
وظائف للمهندسين والفنيين.. خطوات التقديم على وظائف الكهرباء 2026
أخبار مصر

وظائف للمهندسين والفنيين.. خطوات التقديم على وظائف الكهرباء 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام