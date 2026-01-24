إعلان

حماة الوطن يهنئ السيسي بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير

كتب : نشأت علي

11:27 ص 24/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- نشأت علي:

بعث حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى جموع الشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى 25 يناير، التي تتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

وأكد الحزب، أن رجال الشرطة المصرية سطروا صفحات مضيئة في تاريخ الوطنية، حين تصدوا ببسالة للمحتل، ولا يزالون يواصلون أداء رسالتهم الوطنية لحماية الجبهة الداخلية وترسيخ دعائم الاستقرار في ربوع البلاد.

وأوضح أن إحياء هذه المناسبة يمثل تقديرًا مستحقًا لما يقدمه رجال الشرطة من جهود وتضحيات متواصلة على مختلف الأصعدة لخدمة الوطن والمواطنين.

كما أشاد حزب حماة الوطن بحجم التطور الذي يشهده القطاع الشرطي، سواء على مستوى تحديث الخدمات المقدمة للجمهور أو في ما يتعلق بدوره المجتمعي الممتد في جميع المحافظات.

وفي السياق ذاته، وجّه الحزب، التحية إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكافة قيادات وأفراد الشرطة، تقديرًا لما يبذلونه من إخلاص وتفانٍ في أداء واجبهم الوطني.

وأشار الحزب إلى أن ذكرى 25 يناير تظل محطة مهمة في تاريخ الوطن، إذ عبّرت عن تطلعات الشعب المصري، خاصة الشباب، نحو مستقبل أفضل، وهو ما تعزز لاحقًا مع ثورة الثلاثين من يونيو، التي مهدت لانطلاق مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

