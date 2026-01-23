إعلان

محمد خميس: لا كتابة بلا قراءة ونحتاج أعمالًا فنية عن الحضارة المصرية القديمة

كتب – محمد أبو بكر:

10:49 م 23/01/2026

الفنان محمد خميس

قال محمد خميس، الفنان والباحث الأثري، إن كثيرين ينظرون إلى الكتابة باعتبارها أمرًا ثابتًا وسهلًا، بينما هي في الواقع عملية شاقة وثقيلة، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي شخص أن يكتب بشكل جيد دون أن يكون قارئًا في الأساس.

وأضاف خميس، خلال ندوة بمعرض الكتاب، أن القراءة شديدة الأهمية في توسيع المدارك وتنمية الخيال، خاصة عندما يمتلك الفرد ثروة لغوية تساعده على التعبير عن أفكاره وصياغتها بعمق وإبداع.

وأشار إلى أن الأجيال الجديدة، مع ضعف إقبالها على القراءة، لم تجد بدائل سوى التطبيقات التي تلخص الكتب أو تحولها إلى كتب مسموعة، بدلًا من قراءة النصوص الأصلية، محذرًا من تأثير ذلك على مستوى الفهم والثقافة العامة.

وشدد على ضرورة وجود وسائط وسيطة تساعد على نقل المعرفة، مثل الأفلام والمسلسلات وغيرها من الوسائل البصرية، معتبرًا أنها أدوات مؤثرة يمكن أن تعوض جزءًا من غياب القراءة وتشجع على الاهتمام بالمحتوى الثقافي.

وفي سياق متصل، عبّر خميس عن أسفه لعدم استغلال الكنوز الحضارية المصرية في الإنتاج الفني، قائلًا: "حرام يكون عندنا كل هذا الكنز ومنستغلوش"، مؤكدًا أنه لا توجد أعمال درامية أو سينمائية كافية تتناول الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح أن المنتجين يترددون في تنفيذ أعمال عن الحضارة المصرية القديمة خوفًا من ارتفاع التكلفة الإنتاجية والمخاطرة المالية، مطالبًا بضرورة دعم هذه المشروعات لما لها من قيمة ثقافية وتاريخية كبيرة.

