صورة اليوم بمعرض الكتاب.. صلاة الجمعة مليونية في حب القراءة

كتب : أحمد العش

09:40 م 23/01/2026

تصوير - محمود بكار:

شهد اليوم الثاني من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 توافدًا حاشدًا للجماهير من مختلف الأعمار والدول، إذ امتلأت أروقة المعرض بزوار من المصريين والأجانب على حد سواء، بحثًا عن أحدث الإصدارات ولقاء أبرز الكتاب والمثقفين، وسط أجواء ثقافية مفعمة بالحيوية والنشاط.

ورصدت عدسة "مصراوي" أجمل اللقطات خلال اليوم، إذ تميز المشهد بتوافد كبير من الزائرين الذين تفاعلوا مع الفعاليات المتنوعة والمعروضات المختلفة، ما أضفى على المعرض أجواءً احتفالية متميزة.

وفي مشهد إنساني مفعم بالروحانية، وثقت العدسة لحظة اصطفاف المصلين لأداء صلاة الجمعة، كالبنيان المرصوص، في منظرة تعكس التلاحم والوحدة، كما رصدت لحظة سجودهم في مشهد بديع ومهيب، إذ بدت المشاهد تعبيرًا عن الروحانية التي تكتنف أجواء المعرض، إلى جانب الانشغال بالقراءة والثقافة.

ويستمر المعرض في استقبال زواره طوال أيامه، وسط تنظيم محكم وتنوع في الفعاليات التي تشمل ندوات ثقافية ومحاضرات وعروضًا فنية، مما يجعله منصة حيوية لتبادل الأفكار والمعرفة.

