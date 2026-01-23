إعلان

وكيل اتصالات النواب: قرار الهواتف يحمي الوكيل وليس الصناعة.. وأسعار الموبايلات أعلى 60%

كتب : حسن مرسي

09:36 م 23/01/2026

الدكتورة مها عبدالناصر

كشفت الدكتورة مها عبدالناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تواصلها مع المسؤولين واستعداد اللجنة لاستدعاء ممثلي الحكومة لمناقشة إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف القادمة من الخارج، مشيرةً إلى أن المبررات المقدمة حتى الآن "غير منطقية".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أنها خبيرة في مجال الإلكترونيات وتجميع المحمول، مؤكدةً أن القرار الحالي لا يحمي الصناعة المحلية بقدر ما يحمي الوكيل المحلي، حيث أن أجهزة "آيفون" على سبيل المثال تُباع في مصر بسعر يزيد 50% إلى 60% عن دول مجاورة رغم أنها تُصنع في نفس المصانع في الصين.

وتابعت: "الناس كلها في البرلمان متضايقة.. محدش فاهم السبب"، مؤكدةً أن القرار يضرب الطبقة المتوسطة بشكل أساسي.

وأشارت إلى أن معالجة التهريب يجب أن تكون بطرق رقابية أفضل وليس بمعاقبة المواطن العادي، معتبرةً أن عدم القدرة على وقف التهريب هو "فشل إداري" لا يجب أن يدفع المواطن ثمنه.

وأوضحت عبد الناصر أن الحل الحقيقي لتشجيع الصناعة يتمثل في منح الحوافز للمصانع المحلية، مثل إلغاء الجمارك على المكونات الداخلة في التصنيع وتخفيض الضرائب عليها، بدلاً من فرض رسوم على المستهلك النهائي، مما يجعل الأسعار تنافسية ويشجع الناس على الشراء محليًا.

الدكتورة مها عبدالناصر وكيل اتصالات النواب قرار الهواتف يحمي الوكيل مها عبدالناصر ببرنامج الحكاية إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف القادمة من الخارج

