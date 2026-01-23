أكد الإعلامي عمرو أديب، على حالة الاستياء من مجموعة من القرارات الاقتصادية الأخيرة، داعيًا الحكومة إلى تحمُّل المسؤولية ومراجعة تلك القرارات.

وقال أديب، في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "من الواجب إعادة النظر في القرارات"، "قيه حد في البلد قادر يوضع يده على نبض الشارع ويدرك التأثير الحقيقي لهذه الخطوات على المواطنين"، ومتسائلاً: "حد يطلع ويقولي الناس مبسوطة؟".

وأضاف أن تراكم ضريبة الموبايلات والضريبة العقارية الجديدة يخلق حالة من الضيق، مشدّدًا على أن "الشعب رقم واحد.. المود العام وحش"، وهو ما يجب أن يكون المحرك الأساسي لأي سياسة.

وتساءل أديب عن المسؤول عن قرار إلغاء إعفاء رسوم الهواتف على وجه التحديد، قائلاً: "شوف مين المسؤول عن القرار.. ويمشي بكرة"، موضحًا أن هذه هي السياسة المتبعة عالميًا عندما يُتخذ قرار يسبب استياءً عامًا.

كما انتقد غياب خطاب المسؤولين تجاه الشعب، قائلاً: "فين المتحدث باسم وزارة الاتصالات يتكلم عن أهمية القرار"، داعيًا إلى حوار صريح يشرح المبررات ويستمع إلى ردود الفعل.

وشدد أديب على أن استمرار هذا النمط من القرارات دون مراعاة للظرف العام للمواطن البسيط يُعد خطأً كبيرًا، متمنيًا أن تهدأ وتيرة هذه الإجراءات التي تزيد الأعباء على كاهل المصريين.