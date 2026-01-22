إعلان

نتيجة المرحلة الأولى من التصفية قبل النهائية من مسابقة دوري النجباء (2025) بالأوقاف

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:00 ص 22/01/2026

وزارة الأوقاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الأوقاف نتيجة المرحلة الأولى من التصفية قبل النهائية من مسابقة دوري النجباء لعام 2025م، وأسفرت عن تصعيد عدد من المديريات إلى المرحلة الثانية بعد اجتيازها مراحل التقييم المقررة بنجاح.

وضمّت قائمة المديريات المتصعّدة كلًّا من: كفر الشيخ، الديوان العام، بورسعيد، الجيزة، سوهاج، المنوفية، أسوان، الأقصر، الدقهلية، الغربية، الشرقية، بني سويف، البحر الأحمر، القاهرة، القليوبية، الفيوم، أسيوط، السويس.

وأشادت لجنة التحكيم بالمستوى المتميّز للمشاركين، وما عكسوه من جدية في الإعداد، وتمكن علمي، وحسن أداء، مؤكدةً أن النتائج جاءت عقب اجتياز الاختبارات وفق المعايير العلمية والضوابط المعتمدة.

وتقدمت وزارة الأوقاف بخالص التهنئة للمديريات التي تم تصعيدها، راجيةً دوام التوفيق والنجاح لجميع المتسابقين في المراحل المقبلة.

ومن المقرر انعقاد الدور قبل النهائي بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 من يناير 2026م، وفق الجدول المرفق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الأوقاف مسابقة دوري النجباء أكاديمية الأوقاف الدولية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صفقة الأهلي الجديدة تثير الجدل بعد نشر الفيديو التقديمي
رياضة محلية

صفقة الأهلي الجديدة تثير الجدل بعد نشر الفيديو التقديمي
"لا عزاء للحاقدين" تعليق جديد من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد انتشار صور
زووم

"لا عزاء للحاقدين" تعليق جديد من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد انتشار صور
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
شئون عربية و دولية

بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ترامب: أنا ديكتاتور والديكتاتورية مطلوبة أحيانا
شئون عربية و دولية

ترامب: أنا ديكتاتور والديكتاتورية مطلوبة أحيانا
باسم يوسف ينشر صورا مع نجوم Joy Awards ويوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ
زووم

باسم يوسف ينشر صورا مع نجوم Joy Awards ويوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام