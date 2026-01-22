أعلنت وزارة الأوقاف نتيجة المرحلة الأولى من التصفية قبل النهائية من مسابقة دوري النجباء لعام 2025م، وأسفرت عن تصعيد عدد من المديريات إلى المرحلة الثانية بعد اجتيازها مراحل التقييم المقررة بنجاح.

وضمّت قائمة المديريات المتصعّدة كلًّا من: كفر الشيخ، الديوان العام، بورسعيد، الجيزة، سوهاج، المنوفية، أسوان، الأقصر، الدقهلية، الغربية، الشرقية، بني سويف، البحر الأحمر، القاهرة، القليوبية، الفيوم، أسيوط، السويس.

وأشادت لجنة التحكيم بالمستوى المتميّز للمشاركين، وما عكسوه من جدية في الإعداد، وتمكن علمي، وحسن أداء، مؤكدةً أن النتائج جاءت عقب اجتياز الاختبارات وفق المعايير العلمية والضوابط المعتمدة.

وتقدمت وزارة الأوقاف بخالص التهنئة للمديريات التي تم تصعيدها، راجيةً دوام التوفيق والنجاح لجميع المتسابقين في المراحل المقبلة.

ومن المقرر انعقاد الدور قبل النهائي بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 من يناير 2026م، وفق الجدول المرفق.