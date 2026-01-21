إعلان

مجلس الوزراء يمنح “ميدلوج” الرخصة الذهبية لإنشاء ميناء العاشر من رمضان الجاف

كتب : محمد أبو بكر

04:11 م 21/01/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على منح شركة "ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف"، وهي شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، الموافقة الموحدة المعروفة بـ"الرخصة الذهبية"، وذلك طبقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، عن مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، على مساحة 250 فدانًا.

وأوضح المجلس، في بيان، أن المشروع يُعد من المشروعات كثيفة العمالة، حيث من المتوقع أن يوفر نحو 650 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دوره في دعم حركة التجارة، وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة.

وأشار إلى أن المشروع يسهم كذلك في خفض تكلفة نقل البضائع، وتسهيل حركة الربط بين مناطق التصنيع والاستهلاك، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد اللوجستية داخل مصر، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد مجلس الوزراء أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

الدكتور مصطفى مدبولي ميدلوج إنشاء ميناء العاشر من رمضان

