وقّعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم عقدًا جديدًا مع شركة كابلات مصر ويمثلها في التوقيع المهندس أحمد عصمت الصياد رئيس مجلس الإدارة وذلك، بحضور المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية

ويتضمن العقد توريد ٢٦ كم كابلات أرضية جهد ٢٠/١٢ ك.ف من النوع XLPE قطاع ٥٠٠ x ١ مم٢ نحاس التابع لمنطقة مصر الوسطى ومصر العليا ومنطقة كهرباء القناة بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة وتحسين الاعتمادية التشغيلية.

ويهدف المشروع إلى تأمين خطة صيف 2026 وضمان استمرارية التغذية الكهربائية واستقرارها خاصة في أوقات ذروة الأحمال ومدة التنفيذ ٤ شهور من تاريخ أستلام أمر التوريد.

وأكدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على التزامها الكامل بتنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة ورفع كفاءتها واستقرارها بما يضمن استدامة التغذية الكهربائية وتأمين الاحتياجات المتزايدة وذلك في إطار توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.