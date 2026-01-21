قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه يسعدني في مستهل كلمتي أن توجه بخالص الشكر والتقدير إلى بورجي برنده على دعوته الكريمة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، ذلك المحفل البارز الذي يتيح لنا فرصة ثمينة لمناقشة القضايا الدولية والتحديات الراهنة في سبيل تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وعدالة للجميع.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالمنتدى إن عالمنا اليوم يواجه تحديات جسيمة أمام مسيرات التنمية ويشهد تحولات عميقة في أنماط التعاون الدولي إلي جانب تصاعد دور الأدوات المبتكرة القائمة على التقدم الرقمي والتحول التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وهو ما يحتم علينا جميعاَ ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التعاون والعمل المشترك بما يمكننا جميعاً من مواكبة هذه التحولات واستثمار فرصها على نحو يحقق الخير والمنفعة لشعوبنا كافة.

وأضاف "السيسي" وإيماناً منا بهذا العمل تواصل مصر العمل علي بناء شبكات مصرية راسخة وتعزيز التنمية المستدامة كما تمضي في تهيئة مناخ أعمال جاذب للقطاع الخاص باعتباراً شريكاً أساسياً في مسير التنمية والتقدم والازدهار.

