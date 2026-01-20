إعلان

"التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف الطب الشرعي

كتب : محمد سامي

12:12 م 20/01/2026

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد سامي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد (61) وظيفة بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية: اضغط هنا

وأوضح الجهاز أن النتيجة تشمل وظائف (44) معاون طبيب و(17) حرفي تشريح، مشيرًا إلى أن الناجحين في الامتحان الإلكتروني مرشحون لأداء امتحان شفوي، وذلك وفقًا للضوابط والمواعيد التي سيتم إعلانها لاحقًا عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الإعلان عن مواعيد ومقر الامتحان الشفوي سيتم من خلال صفحة الاستعلام الخاصة بكل متقدم على الموقع، داعيًا المتقدمين إلى متابعة الموقع بصفة مستمرة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات المعلنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاتم نبيل وزارة العدل مصلحة الطب الشرعي بوابة الوظائف الحكومية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"زعلانة منكم".. طفلة سورية تعاتب الشعب السعودي وتركي آل الشيخ يفاجئها
زووم

"زعلانة منكم".. طفلة سورية تعاتب الشعب السعودي وتركي آل الشيخ يفاجئها
سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
صدمة جديدة.. حالة وفاة ثانية بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

صدمة جديدة.. حالة وفاة ثانية بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا
هل يتعاقد الزمالك مع صفقات جديدة؟.. مصدر يفجر مفاجأة
رياضة محلية

هل يتعاقد الزمالك مع صفقات جديدة؟.. مصدر يفجر مفاجأة
"علم الروم وتسليم الأراضي".. بيان حكومي مهم بشأن مشروعات الإسكان
أخبار مصر

"علم الروم وتسليم الأراضي".. بيان حكومي مهم بشأن مشروعات الإسكان

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إلغاء إعفاء هاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع