كتب- محمد سامي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد (61) وظيفة بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية: اضغط هنا

وأوضح الجهاز أن النتيجة تشمل وظائف (44) معاون طبيب و(17) حرفي تشريح، مشيرًا إلى أن الناجحين في الامتحان الإلكتروني مرشحون لأداء امتحان شفوي، وذلك وفقًا للضوابط والمواعيد التي سيتم إعلانها لاحقًا عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الإعلان عن مواعيد ومقر الامتحان الشفوي سيتم من خلال صفحة الاستعلام الخاصة بكل متقدم على الموقع، داعيًا المتقدمين إلى متابعة الموقع بصفة مستمرة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات المعلنة.