شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: مصدر بالكهرباء يكشف موعد تشغيل المرحلة الثانية من الربط الكهربائي المصري السعودي، وزيارة الفنان العالمية أنجلينا جولي إلى شمال سيناء للمشاركة في تعبئة صناديق المساعدات لغزة ، والنقل تحسم الجدل بشأن زيادة سعر تذكرة المترو.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مصدر يكشف موعد تشغيل المرحلة الثانية من الربط الكهربائي المصري السعودي

قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية ستنطلق رسميًا في الربع الأول من عام 2026، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بنجاح.

للتفاصيل اضغط هنا

في جولتها بشمال سيناء.. أنجلينا جولي تشارك في تعبئة صناديق المساعدات لغزة

استقبل المركز اللوجيستي للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش الممثلة العالمية أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سابقًا، حيث اطّلعت على دور الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية التي يقودها الهلال الأحمر المصري، وآليات إدارة وتنسيق تدفق المساعدات الإنسانية.

للتفاصيل اضغط هنا

الفكة متوفرة.. النقل تحسم الجدل بشأن زيادة سعر تذكرة المترو

أكدت وزارة النقل أنه لا نية لزيادة قيمة تذكرة المترو فئة 8 جنيه إلى 10 جنيه بسبب عدم توافر الفكة.

للتفاصيل اضغط هنا

قطع المياه 5 ساعات عن منطقة الزمالك بالكامل في هذا الموعد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة ولتحسين الخدمة بمنطقة الزمالك، سيتم قطع المياه عن المنطقة بالكامل، اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 3-1-2026 وحتى الساعة السادسة من صباح نفس اليوم ولمدة خمس ساعات.

للتفاصيل اضغط هنا

موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2026

يبحث الكثير المواطنين والعاملين في القطاعين العام والخاص والمؤسسات، عن إجازات العام الجديد 2026 الرسمية لتنسيق أعمالهم وتنظيم أنشطتهم، سواء كانت متعلقة بالعمل أو المناسبات العائلية والدينية.

للتفاصيل اضغط هنا

برعاية الرئيس.. 4 وزراء ووكيل الأزهر والمفتي يفتتحون مسجدين بـ"حلايب وبرنيس" – صور

افتتح الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، ومحمد جبران - وزير العمل، والدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف، وأحمد المسلماني – رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور نظير عياد - مفتي الجمهورية، والدكتور أحمد عبد الرحمن – نائبًا عن وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء وليد عارف - رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح. أسامة سمير عبد اللطيف - قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، اللواء عمرو حنفي - محافظ البحر الأحمر، والدكتور مهندس علاء ناجي أبو العلاء - رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية، وممثلي قبائل حلايب وشلاتين وبرنيس وأبو رماد، مسجد "الحميد المجيد" بمدينة حلايب، ومسجد "السميع العليم" بمدينة برنيس جنوب مدينة مرسى علم، ضمن العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر.

للتفاصيل اضغط هنا

الصحة: تقديم 8.2 مليون خدمة عبر المنشآت الصحية بالإسكندرية خلال 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 8 ملايين و248 ألفًا و858 خدمة طبية علاجية ووقائية عبر مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية مصر 2030 لتعزيز الرعاية الصحية الشاملة.

للتفاصيل اضغط هنا

تصل لـ 5.. تحذير مهم من رئيس مركز تغير المناخ بشأن درجات الحرارة ليلًا

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز تغير المناخ، وعضو مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض حاد ومتسارع في درجات الحرارة مع غروب شمس اليوم.

للتفاصيل اضغط هنا