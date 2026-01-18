إعلان

وكيل مجلس الشيوخ: التغيرات المناخية واقع يهدد مواردنا

كتب : نشأت علي

01:34 م 18/01/2026

مجلس الشيوخ

نشأت علي

قال النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، إن "التغيرات المناخية ليست تحديًا بيئيًا فقط، وإنما صمام للأمن القومي المصري، حيث أنها أصبحت واقعًا يطرق أبواب سواحلنا، ويهدد مواردنا المالية".

وأكد خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، أن التغيرات المناخية تتطلب حماية حدودنا الجغرافية، لا سيما وأن ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء الدلتا وتملح الأراضي الزراعية.

وأوضح أن الدولة تقوم بدورها من خلال استغلال التطور التكنولوجي في مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن السد العالي صمام الأمان للدولة المصرية، لا سيما في ظل عدم توقع الفيضانات والأمطار.

وأشار إلى أهمية التحديث المستمر لآليات الرصد والتنبؤ، وتعظيم منظومة إدارة المياه لضمان التصرف الآمن، مطالبًا بضرورة العمل على تأمين المدن الساحلية الجديدة حتى تكون قادرة على مواجهة التغيرات المناخية.

وشدد النائب على أهمية التوعية المجتمعية وإشراك المواطن في خطط التكيف مع التغيرات المناخية.

كما شدد وكيل مجلس الشيوخ على أهمية العمل على وجود طرق مكافحة حديثة بدل الطرق التقليدية لمواجهة انتشار نبات ورد النيل، مطالبًا بأهمية الاستفادة منه في صناعة الأعلاف.

