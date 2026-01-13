فاطمة عبد الرحمن رئيسًا لقطاعات الشبكات بالإسكندرية للكهرباء

أصدر المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، قرارًا بتعيين المهندسة فاطمة عبد الرحمن، رئيس قطاع المشتريات بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، رئيسًا لقطاعات الشبكات بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

يأتي القرار ضمن خطة الشركة لتعزيز الأداء الفني والإداري بقطاعات الشبكات، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في مواقع القيادة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة التغذية الكهربائية، تنفيذًا لاستراتيجية قطاع الكهرباء الهادفة إلى تطوير منظومة التوزيع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.