إعلان

فاطمة عبد الرحمن رئيسًا لقطاعات الشبكات بالإسكندرية للكهرباء

كتب : محمد صلاح محمود محمد

08:05 م 13/01/2026 تعديل في 08:41 م

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء،

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، قرارًا بتعيين المهندسة فاطمة عبد الرحمن، رئيس قطاع المشتريات بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، رئيسًا لقطاعات الشبكات بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

يأتي القرار ضمن خطة الشركة لتعزيز الأداء الفني والإداري بقطاعات الشبكات، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في مواقع القيادة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة التغذية الكهربائية، تنفيذًا لاستراتيجية قطاع الكهرباء الهادفة إلى تطوير منظومة التوزيع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء فاطمة عبد الرحمن إيهاب الفقي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الهروب من الغرق".. الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل "جنوج" السفينة FENER
أخبار المحافظات

"الهروب من الغرق".. الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل "جنوج" السفينة FENER
حكم مثير للجدل وهزيمة صلاح ومرموش.. ماذا قالت الصحف السنغالية عن لقاء مصر؟
رياضة عربية وعالمية

حكم مثير للجدل وهزيمة صلاح ومرموش.. ماذا قالت الصحف السنغالية عن لقاء مصر؟
قتل زوجته بمكنسة والسر"120 جنيه".. الجنايات تعاقب "نقاش العمرانية" 7 سنوات
حوادث وقضايا

قتل زوجته بمكنسة والسر"120 جنيه".. الجنايات تعاقب "نقاش العمرانية" 7 سنوات
نورهان منصور توثق رحلتها إلى إسطنبول وزيارة مسجد آيا صوفيا.. صور
زووم

نورهان منصور توثق رحلتها إلى إسطنبول وزيارة مسجد آيا صوفيا.. صور
عصام الحضري يعلق على الفيديو الساخر للاعبي منتخب السنغال قبل مباراة مصر
رياضة عربية وعالمية

عصام الحضري يعلق على الفيديو الساخر للاعبي منتخب السنغال قبل مباراة مصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)