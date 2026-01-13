شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى إعلان وزارتي التنمية المحلية والعمل عن وظائف جديدة، كما شهد إعلان "الوطنية للصحافة" عن علاوة جديدة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

توجيهات رئاسية جديدة بشأن مشروعات حياة كريمة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، واللواء خالد أحمد عبدالله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عبدالرحمن عبدالعظيم مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

مسابقة لشغل 119 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية بالمحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، عن مسابقة جديدة لشغل 119 وظيفة بمجموعة الوظائف القيادية بالإدارة المحلية بالمحافظات (سكرتير عام - سكرتير مساعد - رؤساء مراكز وأحياء ومدن).

2 مليون جنيه تأمين مؤقت.. تفاصيل وقيمة مزاد تفكيك كوبري السيدة عائشة

تعقد محافظة القاهرة، جلسة مزاد يوم الأحد الموافق 2026/1/18 بمقر نادي شرطة القاهرة بعابدين في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك لإجراء مزايدة محدودة لتنفيذ أعمال فك وبيع مكونات كوبري السيدة عائشة بحي الخليفة الخليفة.

الوزراء السابقون السبب.. اشتعال المنافسة بشأن انتخابات لجان "النواب"

تسببت زيادة عدد الوزراء السابقين المنتخبين والمعينين بمجلس النواب، في إشعال المنافسة بين النواب في انتخابات اللجان النوعية.

مصدر: إرجاء تطبيق تعريفة أتوبيسات العاصمة الإدارية مؤقتًا

قال مصدر بشركة "أكتا" للنقل الجماعي، إنه تم إرجاء تطبيق تعريفة على أتوبيسات الركوب داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

"الوطنية للصحافة": علاوة 600 جنيه للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية

قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي الموافقة على صرف علاوة خاصة بقيمة 250 جنيها لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية مراعاة للظروف المعيشية، كما اعتمدت الهيئة المذكرة المقدمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بصرف علاوة دورية لجميع العاملين قدرها 350 جنيه كحد أقصى و250 جنيه كحد أدنى؛ بما جملته 600 جنيه كحد أقصى و500 جنيه كحد أدنى.

وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووية

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة، وذلك بالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووية.

مصدر بـ"الكهرباء": إنشاء 17 محطة لتأمين التغذية لمشروعات الاستصلاح الزراعي

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن بدء تنفيذ خطة شاملة لإنشاء 17 محطة محولات جديدة لتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة المنتشرة في مختلف المحافظات، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية ودعم التنمية الزراعية المستدامة.

تنويه جوي.. تكاثر للسحب وأمطار متفاوتة الشدة تؤثر على القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

3 جلسات وانتخابات اللجان.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب غدًا

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة غدًا الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس.

