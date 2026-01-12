يطرح المنتدى السعودي للإعلام 2026، المقرر انعقاده خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير المقبل، تساؤلات محورية حول مستقبل مهنة الصحافة، في ظل تسارع الخوارزميات وتحول البيئة الرقمية إلى مساحة مفتوحة لتدفق الأخبار، حيث يضع المهنة أمام اختبارين رئيسيين: كيفية صون الحقيقة وسط زخم المعلومات، وبناء الثقة مع جمهور فاعل ومؤثر يطالب بالشفافية.

ويناقش المنتدى، عبر جلسات تمتد من «صحافة الغد: الحقيقة في عصر الخوارزميات» إلى «الصحافة المتجددة في البيئة الرقمية»، قضايا تتعلق بالذكاء الاصطناعي، ومواجهة التزييف، وأخلاقيات القرار المهني، واقتصاديات الصحافة، إلى جانب مهارات الصحفي وسلامته الرقمية.

وتتناول جلسة "صحافة الغد: الحقيقة في عصر الخوارزميات" العلاقة بين الخوارزميات والحقيقة الإعلامية، من خلال النظر إلى الخوارزميات باعتبارها أداة يمكن توظيفها لدعم كشف الحقائق وترميم الثقة. وتركز الجلسة على أهمية وجود مسارات واضحة للتمحيص ومعايير دقيقة لفهم ما يُعرض على الجمهور وأسباب ظهوره، وكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز دقة التحقق ومصداقية المحتوى مع الحفاظ على جوهر العمل الصحفي.

كما تناقش الجلسة استخدام التقنيات في مواجهة التزييف وبناء الثقة، عبر تقليل فرص التضليل، وتعزيز منهجية التثبت، وإظهار خطوات العمل الصحفي بصورة أقرب للجمهور. وتطرح في الوقت نفسه محور المسؤولية الأخلاقية للصحفي في اتخاذ القرار التحريري، في ظل تداخل سرعة النشر، وتأثير الخوارزميات على الانتشار، وتوقعات الجمهور، مع التأكيد على بقاء المعايير المهنية عنصرًا حاسمًا في اختيار الزوايا واللغة ومستوى الموثوقية.

وتتطرق الجلسة كذلك إلى تجارب تطبيق الخوارزميات داخل المؤسسات الإعلامية، بما يعكس انتقال الصحافة من مرحلة مراقبة التقنية إلى مرحلة توظيفها وفق ضوابط مهنية واضحة تضع الحقيقة في الصدارة.

وفي المقابل، تناقش جلسة "الصحافة المتجددة في البيئة الرقمية" واقع المهنة في ظل التحولات المتسارعة، مع التركيز على سؤال الاستدامة، وكيف يمكن للمؤسسات الإعلامية الحفاظ على اقتصاديات الصحافة في ظل منافسة رقمية متزايدة وتغير أنماط استهلاك المحتوى.

وتبرز الجلسة محور اقتصاديات الصحافة واستدامة المؤسسات الإعلامية باعتباره ركيزة أساسية لمستقبل المهنة، حيث ترتبط جودة المحتوى بقدرة المؤسسات على الاستمرار، وتطوير أدواتها، وتدريب كوادرها.

كما تسلط الضوء على حقوق الصحفيين وسلامتهم الرقمية، في ظل فضاء مفتوح تتداخل فيه المهنية مع حماية البيانات والحسابات والهوية الرقمية، إلى جانب تطور مهارات الصحفي في العصر الرقمي، بما يشمل فهم بيئة النشر، وتأثير الخوارزميات، واستخدام أدوات التحقق، وصياغة المحتوى بما يتناسب مع سرعة المنصات دون الإخلال بالدقة.

ويناقش المنتدى أيضًا تفاعل الجمهور وتأثيره على صناعة الأخبار، في ظل تحوله إلى طرف مشارك في التعليق وإعادة النشر، وهو ما يجعل الثقة عنصرًا أساسيًا في العلاقة اليومية بين الصحافة والجمهور.

ويقدم المنتدى السعودي للإعلام 2026، من خلال هذه الجلسات، رؤية شاملة لمستقبل الصحافة، باعتبارها مهنة تسعى إلى تطوير أدواتها، ومواجهة التزييف، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وحماية الصحفيين في البيئة الرقمية، مع الحفاظ على القيم المهنية في عالم متغير.