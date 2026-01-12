إعلان

النائب سليمان وهدان: سنركز على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية

كتب : عمرو صالح

11:21 م 12/01/2026

النائب سليمان وهدان

أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن أولوية عمله خلال الفصل التشريعي الثالث ستتركز على تنفيذ الأجندة التشريعية لحزبه، والتي تشمل تطوير قوانين الانتخابات والمحليات، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ومشروعات القوانين التي تمس المواطن بشكل مباشر.

وأشار "وهدان" في لقاء خاص مع شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، إلى التزام حزبه الكامل بدعم المواطن المصري من خلال دراسة القوانين بعناية والتأكد من قابلية تطبيقها على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق جودة حياة كريمة وجودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأوضح أن الملف الاقتصادي يحتل أهمية كبيرة في جدول أعمال المجلس، مؤكدًا أن هدف الحزب هو تمكين المواطن من الشعور بالنمو الاقتصادي والارتقاء بمستوى المعيشة.

وأكد أن الحزب سيعمل على تقديم رؤية واضحة لقوانين الاستثمار، ودعم برامج شبكة الحماية الاجتماعية، مع التركيز على الشرائح محدودة الدخل والمتوسطة، بما يشمل الحد الأدنى للأجور والمعاشات والرعاية الصحية.

وأشار وهدان إلى أن التزامه وحزبه هو ضمان أن تصل الفوائد الاقتصادية للمواطن بشكل عملي وملموس، وليس مجرد تصريحات على الورق، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع الحكومة لضمان تطبيق القوانين بشكل يسهم في تحسين الحياة اليومية للمصريين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

النائب سليمان وهدان شبكة الحماية الاجتماعية مجلس النواب

