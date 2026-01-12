إعلان

عبدالمنعم إمام: مشهد منضبط في الجلسة الافتتاحية.. وأمل في تقديم شيء حقيقي

كتب : حسن مرسي

09:13 م 12/01/2026

النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل

أكد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن جلسة مجلس النواب اليوم شهدت بداية فصل تشريعي جديد بعد حالة سخط واسعة بسبب طول فترة الانتخابات التي وصفها بأنها الأطول في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن ما حدث هذا العام يمثل مسارًا حديثًا ومختلفًا.

وقال إمام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن مشهد الجلسة كان إيجابيًا للغاية، وأضاف أن الجميع أبدى رغبة واضحة في الظهور بمظهر منضبط ومحترم أثناء أداء القسم، مؤكدًا أن ذلك يعكس جدية المرحلة.

تابع رئيس حزب العدل أن رئيس المجلس ونوابه أصبحت عليهم مسؤولية كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن السؤال المتكرر عن أحزاب المعارضة وعددها لا يقتصر على الكم، بل على الجودة والفاعلية.

وأكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن المجلس يشهد تطورًا ملحوظًا يجب استثماره بأقصى جهد ليكون صوتًا حقيقيًا يعبر عن مختلف القطاعات.

وأشار إمام إلى أن ما حدث في الانتخابات سيكون له انعكاس إيجابي كبير، معربًا عن أمله في أن ينعكس هذا الإيجابي في الفترة القادمة من خلال تقديم شيء حقيقي وملموس يلبي تطلعات المواطنين.

