خالد عبدالعزيز يناقش مع أعضاء "لجنة الصياغة" التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام

كتب- أحمد عبدالمنعم:

06:00 م 12/01/2026

المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم

شارك المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، في اجتماع لجنة صياغة التوصيات النهائية، برئاسة الكاتب الصحفي حمدي رزق، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية، وذلك بحضور رؤساء ومقرري اللجان الثماني الفرعية.

وخلال الاجتماع، تم عرض التقرير الأخير للتوصيات الذي أعدته لجنة الصياغة، حيث جرت مناقشته بشكل تفصيلي، واستعراض أبرز ما تضمنه من مقترحات ومحددات تستهدف تطوير المنظومة الإعلامية المصرية بمختلف قطاعاتها.

كما شهد اللقاء تسجيل عدد من الملاحظات والمقترحات التي أدلى بها رؤساء ومقررو اللجان الفرعية المختلفة، تمهيدًا لإدراجها ضمن التقرير النهائي للتوصيات، بما يضمن تكامل الرؤى وتوحيد المخرجات النهائية قبل اعتمادها من قبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، ومن ثم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمهيدًا لعرضها على السيد رئيس الجمهورية.

الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز تطوير الإعلام

