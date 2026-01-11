أحمد موسى مشيدًا بحسام حسن ويطالب الجماهير بالزحف خلف المنتخب للمغرب

أبدى الإعلامي أحمد موسى إعجابه الشديد بالمستوى القوي الذي ظهر عليه المنتخب الوطني المصري في مباراته الأخيرة ضد كوت ديفوار، والتي انتهت بانتصار عريض بثلاثية نظيفة ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، مقدماً الشكر والتقدير لكافة أفراد البعثة المصرية.

وذكر "موسى"، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أنه كان يمتلك ثقة كبيرة في الفوز قبل انطلاق اللقاء رغم قوة "الأفيال" حاملي اللقب.

وأضاف، أن المدير الفني حسام حسن قدم عملاً فنياً استثنائياً، مطالباً كل من انتقد "العميد" سابقاً بالاعتذار له بعد الوصول للمربع الذهبي، قائلاً: "دموعك غالية علينا".

وأشار الإعلامي إلى أن لاعبي المنتخب أثبتوا "رجولتهم" في الملعب دون تقصير، لافتاً إلى أن الصحافة العالمية سلطت الضوء على الأداء المبهر لإمام عاشور ودوره الحاسم في صناعة الأهداف لمرموش وصلاح.

وقال إن المطلوب الآن هو استمرار الدعم الجماهيري والإعلامي لتجديد ثقة اللاعبين في أنفسهم لاستكمال مشوار البطولة فوق الأراضي المغربية.

واستطرد أحمد موسى في حديثه بتقديم مناشدة مباشرة لوزيري الشباب والرياضة والطيران المدني، بضرورة توفير رحلات وتسهيلات خاصة لنقل الجماهير من القاهرة إلى مدينة طنجة.

وأوضح أن توفير تخفيضات للمشجعين أمر ضروري لضمان وجود حشد مصري يساند المنتخب في مواجهته المرتقبة أمام السنغال.