إعلان

عمرو أديب يعتذر عن خطأ غير مقصود في تغطية حادث المنيا ويقدم تعازيه لأسر الضحايا

كتب : محمد عبدالناصر

09:13 م 11/01/2026

عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي عمرو أديب إنه ارتكب خطأ غير مقصود خلال حلقة برنامجه أمس، مرجعًا ذلك إلى عدم قدرته في لحظة البث المباشر على متابعة الخبر الحزين المتعلق بوفاة 11 عاملًا في حادث طريق المنيا، وانشغاله دون تفكير بالحديث عن هدف التقدم لمحمد صلاح.

وأكد أديب، في تغريده له عبر موقع إكس، أنه يتقدم باعتذار صريح وواضح لأهالي المتوفين، مشددًا على أن الاعتذار واجب كذلك لكل المشاهدين، موضحًا أنه رغم سنوات الخبرة الطويلة، فإن البث المباشر "له فلتاته" على حد تعبيره.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب أن عزاءه الوحيد في هذا الموقف هو أنه قام بالتواصل مرة أخرى وحرص على تغطية الخبر المفجع بالشكل اللائق.

واختتم أديب تصريحاته بالتأكيد على أنه أخطأ ويعتذر مرة أخرى، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب حادث المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026
الموضة

جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
حوادث وقضايا

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية
زووم

"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية
"لفيت جثتها في بطانية وهربت".. ماذا حدث بجريمة قتل عروس عين شمس؟
حوادث وقضايا

"لفيت جثتها في بطانية وهربت".. ماذا حدث بجريمة قتل عروس عين شمس؟
"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة
زووم

"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران