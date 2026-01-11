قال الإعلامي عمرو أديب إنه ارتكب خطأ غير مقصود خلال حلقة برنامجه أمس، مرجعًا ذلك إلى عدم قدرته في لحظة البث المباشر على متابعة الخبر الحزين المتعلق بوفاة 11 عاملًا في حادث طريق المنيا، وانشغاله دون تفكير بالحديث عن هدف التقدم لمحمد صلاح.

وأكد أديب، في تغريده له عبر موقع إكس، أنه يتقدم باعتذار صريح وواضح لأهالي المتوفين، مشددًا على أن الاعتذار واجب كذلك لكل المشاهدين، موضحًا أنه رغم سنوات الخبرة الطويلة، فإن البث المباشر "له فلتاته" على حد تعبيره.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب أن عزاءه الوحيد في هذا الموقف هو أنه قام بالتواصل مرة أخرى وحرص على تغطية الخبر المفجع بالشكل اللائق.

واختتم أديب تصريحاته بالتأكيد على أنه أخطأ ويعتذر مرة أخرى، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا.