تحالف الطريق الديموقراطي يعلن مرشحيه على رئاسة ووكالة مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

06:43 م 11/01/2026

مجلس النواب

أعلن تحالف الطريق الديمقراطي، المكوَّن من أحزاب العدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، عن الأسماء المرشحة لتمثيله في هيئة مكتب مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثالث (2025–2030)، في إطار التنسيق السياسي والبرلماني بين مكونات التحالف، وسعيه إلى تعزيز الأداء المؤسسي للمجلس والارتقاء بدوره التشريعي والرقابي.

وجاءت الترشيحات على النحو التالي:

• النائب محمود سامي الإمام مرشحًا لمنصب رئيس هيئة مكتب مجلس النواب، وهو نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس الشيوخ السابق، ويمتلك خبرة برلمانية واسعة تؤهله لإدارة أعمال المجلس بكفاءة وضبط سير الجلسات العامة بما يضمن تحقيق أهداف البرلمان.

• النائب إسلام التلواني مرشحًا لمنصب وكيل مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، وممثلًا عن المصريين بالخارج، ويتميز بمتابعة دقيقة لقضايا المصريين خارج الوطن، ويسعى لتعزيز مشاركتهم في الشأن الوطني وتمثيل مصالحهم داخل البرلمان.

• النائبة سحر عثمان مرشحة لمنصب وكيل مجلس النواب، وهي عضو مجلس النواب خلال الفترة (2015–2020)، وعضو مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث عن دائرتي بلبيس ومشتول السوق بمحافظة الشرقية عن حزب العدل، ولها خبرة واسعة في العمل التشريعي والرقابي، مع اهتمام خاص بقضايا العدالة الاجتماعية وتمكين المواطنين.

ودعا تحالف الطريق الديمقراطي، نواب المعارضة والمستقلين وكافة القوى السياسية داخل المجلس إلى دعم مرشحي التحالف في انتخابات هيئة مكتب مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل خطوة أساسية نحو برلمان متوازن وفعال.

وأشار التحالف إلى أن المشاركة الجماعية في دعم المرشحين تعزز التعددية السياسية، وتوسيع التعاون بين مختلف الكتل البرلمانية، بما يسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي، وتعزيز دور البرلمان الرقابي والتشريعي، وحماية المصلحة العامة للمواطنين.

وشدد التحالف، على أن هذا الاستحقاق يمثل فرصة لبناء جبهة برلمانية قوية وواسعة قادرة على دعم التشريعات الوطنية، وتفعيل الرقابة على السياسات العامة، وضمان الشفافية والانفتاح في إدارة شؤون المجلس، بما يسهم في برلمان مستقل، قوي، وفاعل يعبر عن إرادة الشعب المصري.

