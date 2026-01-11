إعلان

أستاذ مناخ يوضح أسباب الظواهر الجوية المتطرفة التي يشهدها العالم حاليًا

كتب : حسن مرسي

06:28 م 11/01/2026

الدكتور علي قطب أستاذ المناخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، أن الظواهر الجوية المتطرفة التي يشهدها العالم حاليًا، من حرائق غابات في بعض المناطق إلى ثلوج كثيفة في مناطق أخرى، هي ظواهر طبيعية بالنسبة لتوقيتها الجغرافي، نافيًا أن يكون هناك شيء "غريب" عنها.

خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أوضح أن العالم يعيش انقسامًا مناخيًا طبيعيًا بين نصفي الكرة الأرضية.

وأضاف قطب أن نصف الكرة الشمالي، بما فيه مصر، يمر بفصل الشتاء فيما يعيش نصف الكرة الجنوبي فصل الصيف، مما يفسر موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات في مناطق مثل الأرجنتين وأستراليا.

وتابع أن هذه الحرائق، رغم أن بعضها قد يكون طبيعيًا، إلا أن التغير المناخي يعمل على تضخيمها وتطرفها، مشيرًا إلى أن ارتفاع الحرارة مع الرياح يساعد في انتشار الحرائق بسرعة تصعب السيطرة عليها.

وأشار أستاذ المناخ إلى أن الظواهر الباردة في النصف الشمالي، مثل الثلوج في روسيا وأوروبا، هي أيضًا ضمن النطاق الطبيعي لموسم الشتاء الحالي، مؤكدًا أن درجات الحرارة في مصر هذا العام سجلت مستويات أقل مقارنة بالعام الماضي، ولكن ضمن التقلبات المعتادة.

ولفت إلى أن التغير المناخي بشكل عام يساهم في جعل هذه الظواهر أكثر حدة وتطرفًا.

ولفت الدكتور علي قطب إلى عامل آخر لا يقل خطورة عن التغير المناخي نفسه، وهو دور التقلبات السياسية والحروب في تدهور الوضع البيئي، موضحًا أن الأهداف السياسية قصيرة المدى غالبًا ما ترمي بقضية المناخ خلف ظهرها.

وأكد أن الحروب والتجارب النووية تطلق غازات وملوثات لها تأثير سلبي كبير على الغلاف الجوي وتساهم بشكل خطير في تفاقم الأزمة المناخية العالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التغير المناخي الدكتور علي قطب الظواهر الجوية فصل الشتاء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تعيينها بالبرلمان.. د. منال حمدي لمصراوي: ملف الصحة على رأس أولوياتي
أخبار مصر

بعد تعيينها بالبرلمان.. د. منال حمدي لمصراوي: ملف الصحة على رأس أولوياتي
نانسي صلاح: "اتنين من الوسط الفني عملولي عمل على شعري عشان يقع" (فيديو)
زووم

نانسي صلاح: "اتنين من الوسط الفني عملولي عمل على شعري عشان يقع" (فيديو)
عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
حوادث وقضايا

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
"موجود في تلاجتك".. طعام شهير قد يحميك من نقص فيتامين د
نصائح طبية

"موجود في تلاجتك".. طعام شهير قد يحميك من نقص فيتامين د
ابنة شيرين تخطف الأنظار مرة جديدة بغنائها "على بالي" (فيديو)
زووم

ابنة شيرين تخطف الأنظار مرة جديدة بغنائها "على بالي" (فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران