تعرف على أبرز رؤساء البرلمان قبل اختيار رئيس مجلس النواب القادم

كتب- نشأت علي:

تترقب الأوساط السياسية، انطلاق أولى جلسات الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب الجديد، والذي يبدأ يوم الاثنين المقبل، وذلك لاختيار رئيس يقود المجلس التشريعي لمدة ٥ سنوات قادمة.

ويرصد مصراوى، في التقرير التالي أبرز رؤساء مجلس النواب المصري منذ بدء الحياة البرلمانية في مصر منذ ما يقرب من 160 عامًا، وجاءت قائمة على النحو التالي :-

أول رئيس

أول رئيس لأول برلمان مصري، وهو "مجلس شورى النواب" الذي تأسس عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، كان هو إسماعيل راغب باشا.

تولى رئاسة المجلس في جلسته الأولى التي عقدت في 25 نوفمبر 1866، وكان البرلمان يتكون من 75 نائبًا بهدف مناقشة الشؤون الداخلية للبلاد، وإن لم يكن يملك سلطة تشريعية حقيقية.

إسماعيل راغب باشا-(25 نوفمبر 1866-24 يناير1867).

عبدالله عزت باشا -(28 يناير 1868-31 مارس 1870).

أبو بكر راتب باشا -(10 يوليو 1871-6 أغسطس 1871) و(26يناير 1873-24 مارس 1873).

عبدالله عزت باشا -(7 أغسطس 1876-16 مايو 1877).

قاسم رسمي باشا -(28 مارس 1878-21 إبريل 1878).

جعفر مظهر باشا -(24 ابريل 1878-27 يونيو 1878).

أحمد رشيد باشا -(26 ديسمبر 1878- 10 إبريل 1879).

حسن رستم باشا -(18 مايو 1879-6 يوليو).

الخديوي عباس حلمي الثاني

محمد سلطان باشا -(18 ديسمبر 1881-26 مارس1882).

محمد سلطان باشا -(19 نوفمبر 1883-18اغسطس1884).

على شريف باشا -(7 سبتمبر 1884-22 سبتمبر 1884).

عمر لطفى باشا -(29 نوفمبر 1894-17 يوليو).

الملك فؤاد الأول

أحمد مظلوم باشا -(15 مارس 1924-24 ديسمبر 1924).

سعد زغلول باشا -(24 ديسمبر 1924- 23 مارس 1925) بعدين (10 يونيه1926-22اغسطس 1927).

مصطفى النحاس باشا -(7 نوفمبر 1927-15 مارس 1928).

ويصا واصف باشا -(20مارس 1928-18 يوليه 1928) (11يناير 1930-21 أكتوبر 1930).

محمد توفيق رفعت باشا -(20 يونيه 1931-29 نوفمبر 1934).

أحمد زيوار باشا -(23 فبراير 1924-24 يوليه 1924) و (25 أكتوبر 1924-24نوفمبر 1924).

محمد توفيق نسيم باشا -(25 نوفمبر 1924-14 ديسمبر 1925).

حسين رشدي باشا -(23 مايو 1926-16 نوفمبر 1927).

عدلى يكن باشا -(3يناير 1930-22 أكتوبر).

عهد مجلس الوصايا

دكتور أحمد ماهر باشا -(23مايو 1936-1فبراير1938).

محمد توفيق نسيم باشا -(11مايو1936-12مايو1936).

محمود بسيونى -(19مايو 1936-12اغسطس 1937) و (17نوفمبر 1937-7مايو).

عهد الملك فاروق

شهد عهد الملك فاروق ترأس 8 نواب رئاسة المجلس وهم الدكتور محمد بهى الدين بركات باشا (12 أبريل 1938-17نوفمبر1939) وعبدالسلام فهمى جمعة (10مارس 1942-14نوفمبر 1944) ومحمد حامد جودة (18 يناير 1945-6 نوفمبر 1949) وعبدالسلام فهمى جمعة (16يناير 1950-23 مارس 1952) ومحمد محمود خليل (8 مايو 1938-6 مايو1942) وعلي زكى العرابي (7 مايو1942-19ديسمبر 1944) ومحمد حسين هيكل (16 يناير 1945-17 يونيه1950) وعلى زكى العرابى (17 يونيه 1950-10 ديسمبر 1952).

عهد محمد نجيب وعبدالناصر

تولى رئاسة المجلس كل من عبداللطيف البغدادي (22 يوليو1957-4 مارس 1958) ومحمد أنور السادات (21 يوليو1960-27 سبتمبر 1961) وأيضا من (26 مارس 1964-12 نوفمبر 1968) ولبيب شقير (20 يناير 1969-14 مايو 1971).

عهد الرئيس السادات

تولى كل من حافظ بدوي (14 مايو-1971 سبتمبر 1971) ثم (11 نوفمبر 1971-22 أكتوبر 1974) وسيد مرعي (23 أكتوبر 1974-3 نوفمبر 1978) ودكتور صوفي أبو طالب (4 نوفمبر 1978-4 نوفمبر1983) رئاسة المجلس.

عهد الرئيس مبارك

توالى على رئاسة المجلس كل من صوفي أبوطالب (4 نوفمبر 1978-4 نوفمبر1983).

محمد كامل ليلة (5 نوفمبر 1983-22 يونيه 1984).

رفعت المحجوب (23 يونيه 1984- 24 فبراير 1987) ثم (23 أبريل 1987-12 أكتوبر 1990).

أحمد فتحي سرور (13 ديسمبر 1990-1995 ثم (ديسمبر 1995- 2000) ثم (ديسمبر 2000- 2005) ثم (ديسمبر 2005 حتى 2010) ثم (2010 -2011).

عهد المجلس العسكري

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تولى ادارة البلاد بعد تنحى مبارك بعد ثورة 25 يناير 2011 قرارا بحل المجلس واجريت الانتخابات البرلمانية في نهاية 2011 ليتولى محمد سعد الكتاتني رئاسة المجلس (23 يناير 2012-14 يونيو 2012.

عهد الرئيس السيسي

في أعقاب ثورة ٣٠ يونيو تم انتخاب برلمان ٢٠١٦ وتولي رئاسة المجلس الدكتور علي عبدالعال وفي برلمان ٢٠٢١- ٢٠٢٦ تولي رئاسة المجلس الدكتور حنفي جبالي، ويترقب الجميع انطلاق جلسات الفصل التشريعي الثالث لمعرفة من يرأس البرلمان الجديد.