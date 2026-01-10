أعلنت لجنة تحكيم برنامج "دولة التلاوة" خروج المتسابق محمد ماهر، من المسابقة بعد المرحلة الأخيرة، على الرغم من إشادتها بمهاراته وأدائه المتميز خلال الحلقات السابقة.

وأكدت اللجنة أن تلاوة شفيق كانت متقنة من الناحية الفنية والتجويدية، مشيرة إلى تمكنه من التعامل مع نصوص صعبة ومواقف مفاجئة أثناء الأداء، وهو ما أثنى عليه وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، مؤكدًا: "لا توجد أي أخطاء في الأداء من الناحية التجويدية أو النصية".

وأوضح خبير المقامات أن المرحلة الأخيرة التي خاضها شفيق اعتمدت على طلب النصوص دون ترتيب أو تجهيز مسبق، ما جعلها من أصعب مراحل المسابقة، وأضاف: "أعتبرها مرحلة صعبة… وأحسنت في التعامل معها".

وعبّر الشيخ طه النعماني، عن تقديره لأداء شفيق، واصفًا ما قدمه بأنه موقف قوي ومتميز، قائلاً: "موقف جدًا، وأجاد، وسعيد به".

وعكست آراء لجنة التحكيم إجماعها على قدرة شفيق على تجاوز التحديات الفنية، إلا أن معايير التقييم الصارمة والمرحلة التنافسية أدت إلى خروجه كما أنه حصل على أقل التقييمات في الحلقة الـ18 من البرنامج إذ حصل على 271 في حين حصل منافسوه على درجات 274 و275، في حين واصلت اللجنة الإشادة بأداء باقي المتسابقين مثل: محمد ماهر، خالد عطية، وعمر علي، الذين تمكنوا من الصمود والتألق في مواجهة تحديات البرنامج.

اقرأ أيضًا:

موعد صرف الشريحة الثانية من حزمة الاتحاد الأوروبي.. بيان رئاسي يكشف التفاصيل