إعلان

نهاد أبو القمصان: 15 شخصًا يديرون 150 صفحة محرضة على العنف ضد النساء

كتب : حسن مرسي

11:03 م 10/01/2026

المحامية نهاد أبو القمصان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن القانون يلزم كل من يعلم بجريمة بالإبلاغ عنها، مشيرةً إلى التأثير الخطير لخطاب الكراهية والعنف المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت خلال حوارها على قناة النهار، أن هناك منشورات تحرض صراحة على العنف المنزلي والاعتداء على النساء والأطفال، مشيرةً إلى أمثلة تُروج لضرب الزوجة كبديل عن الطلاق.

وتابعت أبو القمصان أن الإبلاغ عن هذه الجرائم يمكن أن يتم عبر وسائل متعددة، منها حسابات وزارة الداخلية أو النائب العام، معتبرة بيان النيابة العامة الداعي لتلقي البلاغات خطوة إيجابية ومهمة.

ولفتت رئيسة المركز إلى أن فريق العمل رصد خلال الأشهر الماضية حوالي 150 صفحة على موقع فيسبوك يديرها 15 شخصًا فقط، احتوت على محتوى تحريضي مُمنهج ضد النساء والأرامل.

وأكدت أنه تم إبلاغ النائب العام عن جميع هذه الصفحات، مشيرةً إلى أن شعور الجناة بالإفلات من العقاب يؤدي إلى إحباط المبلغين ويشجع على الاستمرار.

وأوضحت نهاد أبو القمصان أن خطاب الكراهية لا يستهدف الأطفال فقط بل يمتد ليشمل النساء وقد يصل إلى حد إجبار الأشخاص على أفعال معينة.

وحذرت من خطورة تبرير البعض لمثل هذا الخطاب التحريضي ضد المرأة أو الأقليات بأنه "مجرد رأي"، مؤكدةً أنه يتعدى ذلك ليكون جريمة يحاسب عليها القانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نهاد أبو القمصان المركز المصري لحقوق المرأة النيابة العامة العنف ضد النساء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

وزير الثقافة خلال افتتاح متحف فاروق حسني: "زرع المحبة وصعّبها علينا جدا"
أخبار مصر

وزير الثقافة خلال افتتاح متحف فاروق حسني: "زرع المحبة وصعّبها علينا جدا"
للمرة الأولى.. محمد القلاجي يحقق أعلى درجات المقامات الصوتية في تاريخ برنامج
أخبار مصر

للمرة الأولى.. محمد القلاجي يحقق أعلى درجات المقامات الصوتية في تاريخ برنامج
ملخص وأهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2025
رياضة عربية وعالمية

ملخص وأهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2025
الاتحاد الأوروبي: نبحث مع مصر إمكانية تدريب الشرطة الفلسطينية بغزة
شئون عربية و دولية

الاتحاد الأوروبي: نبحث مع مصر إمكانية تدريب الشرطة الفلسطينية بغزة
لاريجاني: مثيرو الشغب يسعون إلى تهيئة الأرض للتدخل الأجنبي في إيران
شئون عربية و دولية

لاريجاني: مثيرو الشغب يسعون إلى تهيئة الأرض للتدخل الأجنبي في إيران

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد كوت ديفوار