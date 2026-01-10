مدبولي يتفقد مستجدات إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد، وذلك في أثناء جولته الميدانية التي يقوم بها اليوم لتفقد أعمال إنشاء ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان أن مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام يعد من أبرز المشروعات الصحية الجاري تنفيذها لتوفير الخدمات الطبية المتنوعة للمواطن وفق أعلى المعايير، منوهًا إلى أن المشروع يشمل العديد من التخصصات والأقسام الطبية المختلفة والجراحات العامة والمتخصصة.

وأشار الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، إلى أن السعة السريرية المُخططة لمشروع المستشفى تبلغ 145 سرير إقامة داخلية، و55 سرير رعاية مركزة، و20 حضانة للمبتسرين، ليصل إجمالي عدد الأسرة إلى 220 سريرا، مضيفًا أن المشروع سيشمل 19 ماكينة غسيل كلوي، و9 غرف عمليات، و66 عيادة خارجية، بهدف توفير الخدمات الطبية وتقديمها على أعلى مستوى للمواطنين.

واستمع رئيس الوزراء، من نقطة مشاهدة مطلة على أعمال الإنشاءات، إلى شرح من استشاري المشروع عن الأعمال الإنشائية لمستشفى بولاق أبو العلا العام ومعدلات التنفيذ المتحققة، حيث أفاد الاستشاري بأنه يتم إنشاء مبنى رئيسي جديد على مساحة 7,233 م2، ويتكون من 2 بدروم ودور أرضي وستة أدوار متكررة، بإجمالي مساحة بنائية تبلغ نحو 31 ألف متر مربع.

واستعرض استشاري المشروع الموقف التنفيذي لمكونات مبنى المستشفى، وأقسام إقامة المرضى والرعاية والطوارئ والعلاج الطبيعي والمعامل وغيرها، منوها إلى استمرار العمل لتذليل مختلف المعوقات الفنية، تمهيدًا للانتهاء من المشروع في ديسمبر 2026.

فيما وجه رئيس مجلس الوزراء، بإعداد تقرير شهري يُعرض عليه عما يتم من أعمال ومستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، مؤكدًا ضرورة إسراع الخطى والانتهاء من هذا المشروع الذي وصفه بالاستراتيجي والحيوي والمهم، خاصة مع عدم وجود أية مشكلات مالية تواجه التنفيذ.

