أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، عن بدء البرنامج السنوي لرصد حالة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، من خلال الفريق العلمي لمحميات البحر الأحمر.

وبحسب بيان الوزرة، اليوم، تم إجراء تقييم ومسح لعدد من المواقع بمحمية الجزر الشمالية والتي سجلت حتى الآن عدم تأثر الشعاب المرجانية بارتفاع درجات الحرارة وحدوث ظاهرة الابيضاض مثلما حدث في الأعوام السابقة 2023 و2024، ويرجع ذلك إلى تراجع فترة ارتفاع درجة حرارة سطح البحر عن العامين السابقين.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن مؤشرات المسح لعدد من مواقع الشعاب المرجانية أشارت إلى أن معظم المستعمرات التي تعرضت لظاهرة الابيضاض في محمية الجزر الشمالية عادت لحالتها الطبيعية مما يدل على مرونتها العالية في مواجهة ظروف الطقس المختلفة وآثار تغير المناخ.

وأشارت منال عوض، إلى أن برنامج رصد حالة الشعاب المرجانية هو برنامج سنوي تنفذه وزارة البيئة من خلال خبراء المحميات الطبيعية في البحر الأحمر وجنوب سيناء وبالتعاون مع أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين في مجال الشعاب المرجانية من خلال طرق رصد قياسية لقياس حالة الغطاء المرجاني الشعاب المرجانية وقياس التأثيرات الخارجية المختلفة عليها إذ تتعرض الشعاب عالميًا لتأثيرات تغير المناخ نتيجة ارتفاع درجة حرارة سطح البحر.

