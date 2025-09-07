لـمَن الحق في امتلاك عداد الكهرباء بعد إخلاء شقق الإيجار القديم؟

كتب- محمد صلاح:

يتساءل كثيرون من مستأجري الإيجار القديم، بعد التصديق على القانون الجديد، وﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ بعد الفترة المحددة في القانون ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕﺍﻹﺧﻼﺀ، عن ﻣﺼﻴﺮ ﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎئهم؛ إذ

يعتقدون أﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﻣﻠﻚ ﻟﻬﻢ؛ ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀﻭﺩﻓﻌﻬﻢ تكاﻟﻴﻒ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻨﻮﺍﺕ .

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عداد الكهرباء لا يتم نقله من وحدة إلى أخرى، كونه تابعًا لشركة التوزيع المختصة بالمنطقة التي تقع بها الوحدة، إلا أن ما يمكن القيام به هو تغيير اسم صاحب العداد، من خلال إجراءات رسمية داخل شركة الكهرباء، تستوجب حضور المالك والمستأجر معًا.

خطوات نقل ملكية العداد في شركة الكهرباء

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بأنه لمن يرغب في تغيير ملكية عداد الكهرباء، حددت شركات التوزيع الإجراءات المطلوبة والتي تبدأ بتجهيز صورة من بطاقة الرقم القومي؛ سواء للمالك الجديد أو المستغني عن العداد، مع ضرورة إحضار الأصول للاطلاع.

ويلي ذلك التوجه إلى فرع شركة الكهرباء التابع له العقار، وتقديم المستندات المطلوبة، وهناك يتم ملء استمارة نقل الملكية، مع اشتراط حضور المشترك الأصلي للعداد، أو تقديم توكيل رسمي منه لإتمام التنازل.

وفي المرحلة الأخيرة؛ يوقِّع المالك الجديد على إقرار رسمي بتحمل أي مستحقات مالية سابقة متبقية على

العداد تجاه شركة الكهرباء.

ويعتبر ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺨﻠﻊ ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻪﻣﻦ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳُﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛ حيث ﺍﺣﺘﺪﻡ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻊ ﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺧﻼﺀﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، بينما ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﺩﻓﻌﻮﺍ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ .

وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﺷﻘﻖ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤًﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻴًّﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﻌﺪﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ؛ فاﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻊﺍﻟﻌﺪﺍﺩ، ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﻜًﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻳﺔ.

وتفيد البيانات الرسمية المعلنة أن هناك ما يزيد على 3 ملايين وحدة سكنية وتجارية تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم المعدّل، وتضم عدادات كهرباء لا تزال مسجلة بأسماء المستأجرين، ما يطرح تساؤلات حاسمة بشأن مصير هذه العدادات بعد مغادرة المستأجرين للوحدات؛ سواء بانتهاء المدة أو تنفيذًا لحكم قضائي.

