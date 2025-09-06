كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

ضياء رشوان: رفح لن تكون بوابة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل المخططات الإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف ضياء رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء الجمعة، أن إسرائيل فشلت كل الفشل بعد عامين من أحداث 7 أكتوبر.

هل تستطيع مصر الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي؟.. خبير اقتصادي يوضح

أكد الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، أن مصر قادرة على الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن تكلفة ذلك لن تُشكّل أزمة وجودية.

وخلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر" أوضح فؤاد، أن أي تهديد إسرائيلي بتجميد اتفاقية الغاز لا يُعد "معركة فناء"، حيث أن الغاز الإسرائيلي لا يمثل سوى 10% من إجمالي مصادر الغاز المصري.

عمرو أديب: وصلنا ذروة التوتر بين مصر وإسرائيل.. وتصريحات نتنياهو كشفت كذبه

علق الإعلامي عمرو أديب، على التسريب الصوتي المنسوب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي تطرق إلى اتفاقية الغاز بين البلدين، معتبرًا أن الموقف الحالي يمثل "ذروة التوتر" في العلاقات بين مصر وإسرائيل.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على mbc مصر"، اليوم هو ذروة التوتر بين مصر وإسرائيل"، مؤكدًا أن تسريب حديث نتنياهو الذي هدد فيه بوقف اتفاقية الغاز ردًا على تعزيزات الجيش المصري على الحدود يعد "أقوى اعتراف" بإثبات مصر لسيادتها وقوتها.

الصحة عن علاج الطوارئ: إنقاذ حياة المريض أولوية مطلقة لا تقبل النقاش

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تتحمل كامل نفقات علاج حالات الطوارئ في جميع المستشفيات، سواء كانت حكومية أو خاصة متعاقدة مع الوزارة.

وأوضح عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر" أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مادية في هذه الظروف الحرجة، لأن إنقاذ حياته يمثل أولوية مطلقة لا تقبل النقاش.

بعد تراجع أسعار الماشية.. نقيب الفلاحين يدعو لمقاطعة اللحوم لهذا السبب!!

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن السوق المصري يشهد حالة من التباين في أسعار اللحوم الحمراء، وذلك بسبب الفجوة الكبيرة بين الأسعار التي يعلنها المربون وتلك التي يفرضها تجار التجزئة على المواطنين.

وأضاف أبوصدام، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذه المغالاة في الأسعار من قبل بعض التجار تستمر على الرغم من التراجع الملحوظ الذي شهدته أسعار الماشية الحية في الفترة الأخيرة، مؤكدًا ضرورة تحقيق عدالة سعرية تحمي المستهلك من الاستغلال.

شعبة الأدوية تكشف سبب أزمة نقص الأدوية

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن السبب الرئيسي وراء أزمة نقص الأدوية، هو ضغوط من بعض الشركات التي تسعى لرفع أسعار الدواء عبر تقليل المعروض في السوق.

وقال عوف في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام الناس" أن الأزمة ليست مجرد نقص طبيعي، بل هي نتيجة لممارسات مقصودة تهدف إلى الضغط على الجهات المعنية لتحقيق زيادات سعرية مشيرا إلى أنها تكمن في وجود أزمة إدارة وتوازن بين الشركات والجهات الرقابية، وهو ما تسبب في تدهور الوضع وارتفاع عدد الأصناف الناقصة من 200 صنف إلى نحو 2000 صنف في وقت سابق.