كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من السبت وحتى الأربعاء 10 سبتمبر.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من إلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.