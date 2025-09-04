إعلان

هل يُعتبر قول "زوجتك نفسي" عبر الهاتف زواجًا شرعيًا؟.. أمين الفتوى يجيب

06:48 م الخميس 04 سبتمبر 2025

الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

كتب- حسن مرسي:

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قول فتاة لشاب "زوجتك نفسي" عبر الهاتف أو المراسلات الإلكترونية، وقبول الشاب بذلك، لا يُعتبر زواجًا شرعيًا، مؤكّدًا أن الزواج له أركان وشروط محددة لا يصح إتمامه بدونها، ومنها وجود الولي والشهود العادلين وصيغة النكاح الصحيحة.

وأضاف خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن ما يحدث أحيانًا من مثل هذه الألفاظ في المكالمات أو التطبيقات الحديثة يُعد خطيرًا، لأنه يُخرج الناس عن ضوابط الشرع ويؤدي إلى ضياع الحقوق ومصائب اجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال غير جائزة شرعًا ولا تُترتب عليها أي آثار الزواج الصحيح.

ونصح الشيخ محمد كمال الشباب والفتيات بالالتزام بالطرق الشرعية للزواج، قائلاً: "من أراد الزواج يجب أن يأتي للولي أو الأهل ويطلب يد البنت بالطرق المعروفة، ويدخل البيت من الباب لا من الشباك، حتى يكون الزواج صحيحًا شرعًا وتقام الأسرة على منهج الله تعالى".

محمد كمال الزواج عبر الهاتف زوجتك نفسي
