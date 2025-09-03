إعلان

باحتفالية المولد النبوي.. السيسي يمنح خالد شوقي شهيد الشهامة وسام الاستحقاق

01:38 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسرة الشهيد خالد شوقي عبدالعال، شهيد الشهامة، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، اليوم، بمركز المنارة بالتجمع.

ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسرة الشهيد خالد شوقي، وسام الاستحقاق، بحضور أرملته وأولاده.

كان الشهيد خالد شوقي عبد العال ضحى بحياته ليمنع كارثة كادت أن تلتهم مدينة العاشر من رمضان بأكملها، عندما اندلعت النيران بشكل مفاجئ نتيجة انفجار تانك سيارة نقل وقود بسبب ارتفاع درجة حرارته.

وفي لحظات قليلة، تحول المشهد إلى تهديد حقيقي بانفجار ضخم، كان من الممكن أن يمتد إلى المناطق السكنية القريبة، بل ويحول المحطة إلى كتلة من النيران، مخلفًا دمارًا واسعًا وخسائر في الأرواح.

وأقيمت صباح اليوم، احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

