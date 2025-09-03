وزير الزراعة ينعى مهندساً زراعياً توفي أثناء إزالة التعديات بقنا

كتب- عمرو صالح:

نعى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس خالد محمود محمد، المشرف الزراعي بوحدة المراشدة بقنا، الذي توفي أثناء مشاركته في حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

ووصف الوزير الفقيد بأنه "شهيد الواجب" ونموذج للتفاني والإخلاص، مؤكدًا أن تضحيته ستظل محل تقدير.

كما وجه الوزير بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لأسرة الفقيد، تقديرًا لدوره وتضحياته، واختتم البيان بتقديم خالص العزاء، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وتلقى مرفق الإسعاف فرع قنا إخطارًا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، يفيد بمصرع خالد ب.، 49 عامًا، مشرف زراعي في الجمعية الزراعية بالمراشدة، خلال تنفيذ حملة إزالة التعديات داخل قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

اقرأ أيضاً:

ارتفاع الرطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

48 ساعة مجانًا.. كيف تتعامل المستشفيات الخاصة مع حالات الطوارئ؟

مواهب العود والباليه والغناء العربي بأوبرا الإسكندرية