إجازة المولد النبوي 2025.. تفاصيل قرار حكومي والفئات المستثناة

كتب- عمرو صالح:



أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس 4 سبتمبر 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذي يوافق 12 ربيع الأول 1447 هجريًا، وذلك لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص.



ونصت المادة (52) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن: "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع استحقاق العامل في هذه الحالة أجرًا إضافيًا يعادل مثلي الأجر."



لكن هناك فئات لا تحصل على الإجازة بسبب طبيعة عملها، أو لأنها تفضل الاستمرار في العمل لتحقيق أرباح إضافية، أو لظروف مادية صعبة.



الفئات المحرومة من إجازة المولد النبوي:



1- رجال القوات المسلحة

2- رجال الأمن (عام وخاص)

3- الصحفيون والإعلاميون

4- الأطباء والممرضون

5- رجال الإسعاف

6- عمال المطافئ

7- السائقون (عام وخاص)

8- عمال المطاعم والكافيهات والمحلات

9- عمال المنتزهات والملاهي

10- عمال محطات الوقود

11- عمال النظافة

12- موظفو خدمة العملاء

13- عمال المخابز

14- رجال المرور

15- عمال اليومية (العمالة غير المنتظمة)







