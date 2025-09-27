القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة (162) ضباط صف مُعلمين

كتب- محمد سامي:

احتفلت القوات المسلحة، بتخريج الدفعة (162) ضباط صف مُعلمينن، دفعة الشهيد مساعد محمد محمود مصطفى حربي، الذي استشهد خلال عمليات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء، وذلك بعد إعدادهم وتأهيلهم علميًا وعسكريًا بمعهد ضباط الصف المُعلمين لينالوا شرف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة مقاتلين يحملون أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

بدأت مراسم الاحتفال بتقديم الطلبة لعرض رياضي لتمارين الإعداد البدني التي تُؤدى بشكل يومي داخل المعهد، أعقبه تقديم عرض للتعليم الأولي والمهارات المتقدمة باستخدام السلاح.

كما استعرض الطلبة مهاراتهم في القتال المتلاحم وفنون الدفاع عن النفس والاقتحام الرأسي والإنزال السريع وعبور الموانع المختلفة أظهر مدى ما يتمتع به الطلبة من قوة بدنية ومهارة عالية تؤهلهم لتنفيذ المهام تحت مختلف الظروف.

وشاركت قوات المظلات، باستعراض مهاراتها الاحترافية باستخدام معدات الدلتا وإسقاط مجموعات القفز الحر، وقدمت الموسيقات العسكرية عرضًا متميزًا عكس مدى التوافق الحركي والتناغم في الأداء.

واختتمت العروض بالعرض العسكري، بمشاركة مجموعات من طلبة المعهد يتقدمهم حملة الأعلام‏، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل عرفانًا بتضحيات شهدائنا الأبرار، وتم تكريم أسرة الشهيد مساعد محمد محمود مصطفى حربي تقديرًا لما قدمه للوطن من تضحية وفداء.

أعقب ذلك قيام كبير معلمي المعهد بإعلان النتيجة النهائية للتخرج، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم قيادة المعهد من الدفعة (162) إلى الدفعة (163) ضباط صف مُعلمين، وإعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، وردد الخريجون يمين الولاء.

وقدم اللواء أركان حرب أيمن أمين الجندي، مدير معهد ضباط الصف المُعلمين، خلال كلمته التهنئة للخريجين وأسرهم، متمنيًا لهم التوفيق في خدمتهم بالقوات المسلحة، مشيرًا إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمعهد لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لتواكب أحدث نظم التعليم والتدريب العالمية.

ونقل اللواء أركان حرب أسامة محمد نجا، مساعد وزير الدفاع، خلال كلمته تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للخريجين وأسرهم.

وأشار إلى حرص القوت المسلحة على تخريج دفعات متعاقبة من ضباط الصف المعلمين متمسكين بالقيم والمبادئ السامية للعسكرية المصرية باعتبارهم القلب النابض في جسد قواتنا المسلحة.

حضر مراسم الحفل، عدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديري معهد ضباط الصف المعلمين.

