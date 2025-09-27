اليوم .. حزب العدل يعلن قائمته المبدئية لانتخابات مجلس النواب

يعقد حزب العدل اليوم السبت، مؤتمر صحفي يعقد بمقره الرئيسي، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، حيث من المقرر أن يعلن الحزب عن برنامجه الانتخابي وأولويات تحركه في المرحلة القادمة، إلى جانب الكشف عن الأسماء المبدئية مرشحيه على مقاعد مجلس النواب.

ومن المقرر أن يعرض الحزب رؤيته الشاملة لإدارة الاستحقاق الانتخابي، وخططه لتعزيز حضوره في الشارع السياسي، بما يعكس التزامه بتقديم بدائل جادة ومقاربات عملية لقضايا الوطن والمواطن.

ويأتي هذا التحرك ليؤكد عزم حزب العدل على خوض المنافسة البرلمانية ببرنامج واقعي وطموح، يوازن بين متطلبات الإصلاح السياسي واحتياجات التنمية، ويضع أولويات المرحلة المقبلة في إطار رؤية استراتيجية تسعى لترسيخ دور الحزب كقوة سياسية فاعلة في المشهد الوطني.

