بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدّم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بالقاهرة.

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ محمود الطوخي.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة اليوم هو "اليقين"، لتوعية بالأسباب النفسية والفكرية التي قد تؤدي إلى الإلحاد، مع التركيز على سبل المواجهة والعلاج، بما يعزز قيم الثبات والإيمان لدى المجتمع، وهو موضوع الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية التابع للوزارة، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع المشيخة.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.