كتب- محمد أبو بكر:

شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء والشركات المنفذة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، بهدف الإسراع في معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بديوان عام المحافظة، لاستعراض مشروعات الخطة الاستثمارية ومعدلات الإنجاز، وذلك ضمن جولتها التفقدية بالمحافظة لمتابعة المشروعات التنموية والبيئية الجارية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وتم استعراض الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، والتصدي للتعديات على أراضي الدولة. وشددت الوزيرة على التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات أو تعديات جديدة.

كما ناقشت مع المحافظ جهود تحسين الخدمات المقدمة لأهالي جنوب سيناء، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي بجميع مدن المحافظة لتبسيط الإجراءات الحكومية ورفع رضا المواطنين.

وقام اللواء خالد مبارك بتقديم درع التكريم للدكتورة منال عوض، تقديرًا لجهودها في دعم مشروعات التنمية بالمحافظة ومتابعة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أجرت الوزيرة ومحافظ جنوب سيناء جولة ميدانية بمنطقة الخردة بقطاع الرويسات، حيث وجهت بسرعة نقل التجار إلى الهناجر المخصصة وفق المخطط الاستراتيجي للمدينة، بما يحافظ على المظهر الحضاري.

كما تفقدت منطقة تجار الجملة بالرويسات، ووجهت بإنشاء هناجر منظمة للتجار ورفع الإشغالات العشوائية لتوفير بيئة آمنة ومنظمة، تماشيًا مع خطة الدولة لتحويل الرويسات إلى مجتمع حضاري متكامل.

واستعرض اللواء خالد مبارك الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالرويسات، موضحًا الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية والبدء في المرحلة الثالثة.

وعرض اللواء نادر علام، رئيس المدينة، تفاصيل الإجراءات المتخذة، بما يشمل حصر الإشغالات والتعديات والتنسيق مع شركات المرافق لمعالجة المخالفات المتعلقة بالكهرباء والمياه والاتصالات.

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجنة المكبرة بالرويسات لحصر المشكلات وإعداد تقرير شامل بنهاية سبتمبر الجاري، مع متابعة لجنة أخرى لحصر المباني الخطرة وتوفير بدائل آمنة لقاطنيها حفاظًا على أرواحهم.

كما أوضح أن نسب التصالح على مخالفات البناء بمدينة شرم الشيخ تجاوزت 90.43%، مع تقدم في ملف تقنين الأوضاع، واستمرار تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة 27 وفق الجداول الزمنية المقررة.