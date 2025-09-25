وزير الطيران: نستهدف توسيع مجالات التعاون في مشروعات السلامة الجوية والتطور التكنولوجي

كتب- محمد أبو بكر:

وزير الطيران المصري يلتقي محافظ هيئة خدمات الطيران اليوناني على هامش الجمعية العمومية للإيكاو

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لقاءً مع جورجيوس ساوناتسوس، محافظ هيئة خدمات الطيران اليوناني (HCAA)، وذلك على هامش مشاركة مصر في فعاليات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة بمدينة مونتريال الكندية.

ورحب وزير الطيران، خلال اللقاء، بالوفد اليوناني، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، مشددًا على أن التعاون في قطاع الطيران المدني يُمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وأشار وزير الطيران المدني إلى حرص الوزارة على تبادل الخبرات وتوسيع مجالات التعاون، لا سيما في مشروعات السلامة الجوية والاستدامة والتطور التكنولوجي بما يتوافق مع التوجهات العالمية في صناعة النقل الجوي.

وأوضح الوزير، أن اللقاء يُعد فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول القضايا المطروحة على أجندة الإيكاو، وفي مقدمتها التنسيق المشترك بشأن انتخابات عضوية مجلس المنظمة.

ومن جانبه، أعرب جورجيوس ساوناتسوس، عن تقديره لدور مصر المحوري في الطيران المدني إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا تطلع اليونان لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح البلدين ويدعم النمو المستدام في القطاع الحيوي للطيران المدني.

وأكدا الطرفان، على استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين داخل أروقة الإيكاو، والعمل على توسيع أطر التعاون في المشروعات المشتركة لتعزيز الاستدامة والتقدم في المنطقة.

