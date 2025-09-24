إعلان

النائب علي مهران: تطوير المنظومة الصحية أولوية في الفصل التشريعي الثاني

كتب : مصراوي

12:48 م 24/09/2025

النائب علي مهران

كتب- نشأت علي:
أكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف الصحة يأتي على رأس أولوياته التشريعية خلال الفصل الثاني للمجلس، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحسين جودة حياة المواطن المصري.

وأوضح "مهران" في تصريحات صحفية، أن المنظومة الصحية تحتاج إلى تطوير تشريعات تتواكب مع المتغيرات الحديثة، سواء من خلال دعم المستشفيات الحكومية وتوفير الأدوية، أو عبر تعزيز برامج الوقاية والرعاية الأولية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بملف الصحة ضمن محاور الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن التعاون بين البرلمان والحكومة سيكون عاملًا حاسمًا في سد الفجوات ودعم الكوادر الطبية بما ينعكس على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

النائب علي مهران تطوير المنظومة الصحية الفصل التشريعي الثاني

