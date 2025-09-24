مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن

كتب- أحمد السعداوي:

شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في افتتاح الجلسة الرسمية للدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمدينة مونتريال، بمشاركة أكثر من 3000 من الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء هيئات الطيران المدني وخبراء الصناعة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني من مختلف دول العالم.

حضر من الوفد المصري كل من السفير أحمد حافظ، سفير جمهورية مصر العربية لدى كندا، والطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني، وريم العرابي، مُمثل مصر المناوب بمجلس منظمة الإيكاو.

وافتتحت الجلسات بكلمة سالفاتوري شاكيتانو، رئيس مجلس الإيكاو، الذي أكد التزام المجتمع الدولي بتطوير التعاون من أجل مستقبل أكثر أمانًا واستدامة للطيران المدني، مشددًا على أهمية الاستثمار في البنية التحتية والكوادر البشرية وربط السلامة بالاستدامة والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية دعم الدول الأعضاء في تبني الطيران المستدام وتقوية القدرات الإقليمية في السلامة والأمن والتقنيات الرقمية.

وأعرب الحفني، في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات أعمال الجمعية؛ عن خالص شكره وتقديره للحكومة الكندية على التنظيم الرائع والمتميز، مشيدًا بجهود المنظمة في إنجاح هذا التجمع الدولي الكبير، وأكد أن مصر تدرك الدور الاستراتيجي للطيران المدني في دعم التنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي وتعميق التكامل الإقليمي، مستعرضًا جهود تحديث المجال الجوي والمسارات الجوية والمطارات الرئيسية وتطبيق حلول ذكية لضمان السلامة وكفاءة الخدمات.

وأشار الحفني إلى جهود الدولة المصرية في توسيع التعاون الدولي من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة لدعم الربط الجوي والسياحة والتجارة، مؤكدًا الدور الفاعل الذي تقوم به مصر لدعم التضامن الإقليمي، وتحسين السلامة والأمن عبر تحديث التشريعات الوطنية، وإصدار البرنامج الوطني لسلامة الطيران، وتعزيز الأمن السيبراني.

واستعرض وزير الطيران المدني دور الدولة المصرية في الاستجابة للأزمات والقيادة الإقليمية؛ بما في ذلك دعم بعض الدول الجوار في الحفاظ على سلامة واستمرارية الحركة الجوية، وجهود تمكين الأجيال القادمة وتشجيع المساواة بين الجنسين في قطاع الطيران المدني، مشيرًا إلى تولي عدد كبير من السيدات مناصب قيادية في مجالات النقل الجوي المختلفة .

وشارك وزير الطيران المدني، على هامش الاجتماعات، في اجتماع منظمة الطيران المدني الإفريقي (الأفكاك)، بحضور أديفونكي أدييمي، الأمين العام للمنظمة الإفريقية للطيران المدني (AFCAC)، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول الإفريقية الأعضاء.

وركز الاجتماع على مناقشة أولويات القارة في مجالات السلامة والأمن، وحماية البيئة والاستدامة، وتطوير البنية التحتية والمطارات، ورفع كفاءة التشغيل والملاحة الجوية. وتناول المشاركون سُبل توحيد السياسات بين الدول الإفريقية لدعم نمو الطيران المدني، مع تأكيد أهمية تبادل الخبرات وتطوير الكوادر البشرية.

وأشاد الحفني بالدور المحوري لمصر في دعم برامج التدريب وتأهيل الكوادر في مختلف المجالات التشغيلية والإدارية للطيران المدني، وأكد التزام مصر بالمساهمة الفاعلة في مبادرة السوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي (SAATM)، بهدف توسيع الربط الجوي بين الدول الإفريقية وتسهيل حركة التجارة والسياحة، ودعم مكانة إفريقيا في صناعة الطيران الدولي، بما يُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للقارة.