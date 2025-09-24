شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة



كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء، إلى الإثنين 29 سبتمبر 2025، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة صباحاً على أغلب الأنحاء، كما تظهر بعض السحب المنخفضة نهاراً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة تعمل على تلطيف الأجواء.

وتتكون شبورة مائية من (8:4 صباحاً) علي بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما يكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة الخميس 25 سبتمبر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى وجود اضطراب الملاحة البحرية غدا الخميس 25 سبتمبر، على بعض المناطق من سواحل خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من (60:40) كم/س وارتفاع الأمواج من (32) متر .

كما يوجد نشاط رياح من الخميس 25 سبتمبر الى الإثنين 29 سبتمبر على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.