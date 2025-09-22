إعلان

أمين "الشيوخ": انتهاء طبع بطاقات عضوية النواب.. والتسليم على يومَين

كتب : نشأت علي

03:00 م 22/09/2025

المستشار محمود عتمان

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن الأمانة العامة قد انتهت من وضع اللمسات النهائية استعدادًا لاستقبال الأعضاء المنتخبين الفائزين بعضوية المجلس في الفصل التشريعي الثاني (2025- 2030).

وأوضح عتمان أن الأمانة العامة أتمت طباعة بطاقات العضوية؛ تمهيدًا لتسليمها خلال حفل الاستقبال المقرر انطلاقه غدًا الثلاثاء، بمقر المجلس الحالي في التحرير.

وأشار الأمين العام لمجلس الشيوخ إلى أن فاعليات الاستقبال ستُعقد على يومَين؛ ويخصص اليوم الأول للأعضاء الفائزين بنظامَي القائمة والفردي عن محافظات قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا، بينما يُخصص اليوم الثاني (الأربعاء) للأعضاء الفائزين بنظامَي القائمة والفردي عن محافظات قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد، إلى جانب قطاع غرب الدلتا.

ويأتي ذلك في إطار حرص الأمانة العامة لمجلس الشيوخ على تيسير الإجراءات التنظيمية للأعضاء؛ بما يضمن سرعة مباشرتهم مهامهم البرلمانية فور انعقاد المجلس.

المستشار محمود عتمان بطاقات عضوية النواب عضوية المجلس

