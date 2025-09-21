بالأرقام.. ماذا حقق خط الرورو بعد 10 أشهر على تشغيله؟- خاص

كتب- محمد نصار:

ما يقرب من 10 أشهر على انطلاق أولى رحلات خط الربط الملاحي "الرورو" بين مصر وإيطاليًا، يوم 28 نوفمبر 2024، لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية.

ورغم مضي نحو 10 أشهر على إطلاق الخط الرابط بين مينائي دمياط في مصر وتريستا في إيطاليا، لم تصدر بيانات تفصيلية من وزارة النقل، بشأن جدوى هذا الخط منذ تشغيله حتى كتابة هذه السطور، ولا عن حجم ما تم تصديره أو استيراده من جانب مصر.

مصدر يكشف تشغيل نحو 40 رحلة منذ بدء الخط الملاحي

كشف مصدر مطلع بوزارة النقل، عن تشغيل نحو 40 رحلة بين مينائي دمياط وتريستا في إيطاليا منذ تدشينه نوفمبر 2024.

وقال المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى مصراوي، إن المنسوجات والحاصلات الزراعية سريعة التلف تتصدر قائمة الصادرات المصرية عبر خط الرورو إلى أسواق إيطاليا وأوروبا.

وشدد المصدر المطلع، على أن خط الرورو، بوابة تجارية بحرية تربط مصر بأوروبا وليس بإيطاليا فقط، حيث يتم نقل المنتجات المصرية التي تصل إلى ميناء تريستا إلى روتردام في هولندا عبر قطار بضائع مخصص، ثم تُوزع برًا إلى مختلف المدن الهولندية وإنجلترا وبلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية.

ولفت المصدر، إلى أن أكثر الصادرات المصرية تتمثل في الأقمشة والمنسوجات والخضروات والفواكه سريعة التلف، والضفائر الكهربائية، والكابلات.

وبحسب المصدر، فإن الوجهات التي يتم التصدير إليها عبر خط الرورو بلغت 20 دولة، تشمل: (إيطاليا - هولندا - ألمانيا - إنجلترا - إسبانيا - الدنمارك - المجر - سلوفاكيا - اليونان - السويد - بولندا - فرنسا - النرويج - بلجيكا - التشيك - رومانيا - سويسرا - سلوفينيا - تونس - كرواتيا).

الصادرات تتفوق على الواردات بأكثر من 15 ألف طن

وفق تتبع مصراوي لأعداد الرحلات وكميات الصادر والوارد، تبين أن الإجمالي الكلي المتداول (صادر + وارد) يصل إلى ما يزيد على 60 ألف طن بضائع متنوعة.

وأوضحت البيانات التحليلية وفق الرصد، الفرق بين الصادرات والواردات، حيث جاءت الصادرات أكبر من الواردات بمقدار يتجاوز 15 ألف طن.

كما جاءت أبرز الصادرات، لتشمل: (خضروات - فواكه - أقمشة - منسوجات - ملابس - ضفائر كهربائية - مفاتيح ليد سيارات - كابلات - كمر صاج - أواني زجاجية - أكياس تعبئة - حقائب - قطع غيار سيارات).

بينما شملت أبرز الواردات (مضخات - رؤوس تريلات - غلايات - مواد فولاذية - أنابيب).

المصدر أشار، في حديثه إلى مصراوي، إلى أن سفينة (OLYMPOS SEAWAYS) العاملة على الخط، تصل ميناء دمياط عصر كل خميس قادمة من تريستا لتفريغ الواردات، ثم تُحمَّل بالصادرات المصرية وتغادر صباح الجمعة باتجاه إيطاليا، لتصل إلى ميناء تريستا صباح كل اثنين من الأسبوع.

