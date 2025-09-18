جولة مفاجئة لنائب الوزير.. استبعاد مدير مناوب بمستشفى قطور المركزي

فتح اشتراكات السكة الحديد للطلاب على 3 أنواع من القطارات - تعرف على الضوابط

كتب- أحمد جمعة:

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة مفاجئة صباح اليوم الخميس لمستشفى قطور المركزي بمحافظة الغربية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة التواجد الميداني المستمر والتواصل المباشر مع الأطقم الطبية والمرضى لضمان جودة الخدمة الصحية.

وخلال الجولة، قرر نائب الوزير استبعاد المدير المناوب بالمستشفى لتغيبه عن العمل، مع توجيه باتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة، وأصدر تعليماته بسرعة إجراء الصيانة لجهاز الأشعة المقطعية، إلى جانب متابعة أقسام ملاحظة الأطفال والرجال والعناية المركزة. وأشاد بأداء الأطباء وجهود الفريق الطبي بقسم الحضانات الذي يضم 14 حضانة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير حرص على زيارة المرضى للاطمئنان على تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، كما التقى عددًا من المواطنين في ساحات الانتظار، حيث وجه بتسريع إجراءات حالات نفقة الدولة وضمان توافر الأدوية وصرفها بشكل منتظم.

كما أجرى نائب الوزير حوارًا مباشرًا مع بعض المرضى للتأكد من استمرارية حصولهم على الخدمات الطبية حتى بعد مغادرتهم المستشفى، مؤكدًا أن الوزارة تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها.

