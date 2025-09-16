كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



كشف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، عن أول رسالة تلقاها بعد تكليفه بالمنصب، الذي تولاه في يوليو 2024.

وقال وزير الأوقاف في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا: "حين صدر قرار التكليف، غمرتني رسائل التهنئة والدعاء من مختلف العلماء والأصدقاء والتلاميذ، بل ومن أبناء مصر من شتى المحافظات".

وتابع: "تذكرت نصائح والدي لي كلما خطوت خطوة في حياتي، الذي كان يقول لي تذكر دائمًا أن هذه أمانة ثقيلة، فارفع رأسك بها إلى الله وحده، وأدها على الوجه الذي يرضيه"، فاستحضرت تلك المعاني بوصفها الرسالة الأولى لي بعد تولي الأمانة.

وأوضح، أن المسئولية الملقاة على عاتق هذه الوزارة، كبيرة جدا، فهي ليست مجرد مؤسسة إدارية، بل هي قلب نابض للخطاب الديني، وصوت من أصوات مصر الحضارية، وأمينة على الوقف الذي هو مال الله.

وتابع: "أدركت منذ اللحظة الأولى أن البناء هنا يجب أن يقوم على ركيزتين: الارتقاء بالعنصر البشري في مجالي الدعوة وإدارة الوقف، وتطوير أدوات الدعوة بما يناسب عصرنا".

اقرأ أيضًا:

طقس معتدل وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أيام تفصلنا.. موعد انتهاء الصيف فلكيًا وبداية التوقيت الشتوي