الجريدة الرسمية تنشر قرار إسقاط الجنسية المصرية عن 3 مصريين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 (تابع)، الصادر في 11 سبتمبر 2025، 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن 3 مصريين، ومد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غيـر شـرعية.

ونشرت الجريد قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2025، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن ثلاث مصريين، وهم (أكرم أحمد محمد أحمد السماك- مواليد ٣/٨/١٩٧٩، وياسين أكرم أحمد محمد أحمد السماك- مواليد ١٣/٥/٢٠٠٣، وعلى أكرم أحمد محمد أحمد السماك- مواليد ١٠/١١/٢٠٠٩) وذلك لتجنسهم بالجنسية الأجنبية دون الحصول على إذن مُسبق.