إعلان

الجريدة الرسمية تنشر قرار إسقاط الجنسية المصرية عن 3 مصريين

07:06 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

إسقاط الجنسية المصرية عن 3 مصريين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 (تابع)، الصادر في 11 سبتمبر 2025، 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن 3 مصريين، ومد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غيـر شـرعية.

ونشرت الجريد قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2025، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن ثلاث مصريين، وهم (أكرم أحمد محمد أحمد السماك- مواليد ٣/٨/١٩٧٩، وياسين أكرم أحمد محمد أحمد السماك- مواليد ١٣/٥/٢٠٠٣، وعلى أكرم أحمد محمد أحمد السماك- مواليد ١٠/١١/٢٠٠٩) وذلك لتجنسهم بالجنسية الأجنبية دون الحصول على إذن مُسبق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسقاط الجنسية المصرية الجنسية الأجنبية مصطفى مدبولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتنياهو يستقوي بأمريكا ويتحدى العرب وأوروبا: حكومات ضعيفة.. وسنضرب حماس أينما كانوا
رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
بث مباشر.. قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم